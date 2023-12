Quanto custa visitar Madrid e Lisboa e porquê reservar agora para poupar dinheiro

O Natal parece distante mas com a chegada do outono poderemos começar a entender como passar as férias. Reservar com antecedência nos permitirá economizar dinheiro.

Pode parecer prematuro, já que o semestre de outono está apenas começando, mas começar a pensar nas férias de Natal nos poupará muito dinheiro. Quem adora viajar sabe muito bem como é importante reservar com antecedência para evitar gastos de capital. Quer você decida ficar na Itália ou viajar para o exterior, as regras são sempre as mesmas. A expectativa de escolher e reservar voos, trens e hotéis nos permitirá economizar muito dinheiro. É por isso que hoje será o Natal perfeito. São Madrid e Lisboa, dois destinos maravilhosos que nos vão deslumbrar com os seus atrativos.

Quanto custa visitar Madrid e Lisboa?

A primeira cidade da qual falaremos é a capital espanhola, Madrid. Um fim de semana não será suficiente para visitá-lo a fundo. Porém, se tivéssemos apenas um fim de semana disponível, poderíamos focar nos símbolos desta cidade. Aconselhamos que visite o Museu do Prado, que é um dos museus mais importantes do mundo. Uma enorme galeria de arte será um verdadeiro deleite para os amantes da arte. Este último também não poderá perder o Museu Reina Sofia.

A Plaza Mayor representa o centro de Madrid e, para descansar após um longo dia, um passeio pelo Parque do Retiro é ideal. Então, como podemos esquecer o Palácio Real e a maravilhosa estação ferroviária de Atocha? Madrid é uma cidade à espera de ser descoberta, mas quanto custa para visitar? O custo de um avião de Milão a Madrid é de cerca de 90 euros só de ida, de 26 a 31 de dezembro. O custo de uma estadia de cinco noites em Madrid para duas pessoas começa nos 120 euros.

Lisboa

O segundo destino ideal para visitar na época do Natal é Lisboa. Na verdade, a capital de Portugal irá deliciar-nos com as suas ruas maravilhosas. Viaje para cima e para baixo entre monumentos e praças encantadoras. Em Lisboa podemos começar o nosso passeio a partir do bairro mais antigo e característico, Alfama. Aqui estão o Castelo de São Jorge, a Catedral de Sè e a São Vicente de Fora. A Praça do Comércio é uma das principais e mais populares praças de Lisboa. Outro bairro a não perder é o Barrio Alto que abriga o Convento do Carmo e a Igreja de San Rocco.

Por último, a zona de Belém onde pode visitar o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Além disso, neste bairro nasceram os famosos Pasteis de Belém. Você pode facilmente se locomover pela cidade a pé ou em ônibus confortáveis ​​e econômicos, bem como nos clássicos e famosos bondes históricos. Dormir em Lisboa custará a partir de 200 euros enquanto o voo de Milão custará a partir de 142 euros. Então, veja quanto custa visitar Madrid e Lisboa.

