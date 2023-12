A confissão de Antonella Clerici sobre o tumor que a aterrorizava: “Quando você tem uma menininha crescendo…” | Medo descontrolado

Antonella Clerici, a terrível batalha contra esta doença insidiosa: “Quando você tem uma menina crescendo…”

Antonella Clerici é uma apresentadora de TV muito famosa que ainda é querida e seguida pelo público italiano. Hoje ele ainda é considerado um dos apresentadores mais destacados opiniãoAntonella começou sua carreira muito jovem.

Nascida em 1963 e natural da cidade de Legnano, estreou-se no mundo do entretenimento com apenas 23 anos no programa “Repórter instantâneo“Como apresentador de TV, acompanho muitos outros programas que aos poucos vão ganhando visibilidade.

Clerici distingue-se pela forte presença em palco, ao ponto de desde 2000 se tornar rainha.Teste de cozimentoO talento culinário alcança enorme e inesperado sucesso e é transmitido pela Rai 1, estabelecendo-se como Programa principal A partir do meio-dia.

A década de 2000 certamente foi uma sorte para os adoráveis ​​milaneses que os acolhem, bem como para o programa culinário.”Trem dos desejos“,”Prêmio de direção de televisão“Juntamente com Daniele Biombi e”Deixo-te uma canção“.

O Luto Devastador de Antonella Clerici

Não há dúvida de que a tristeza é um dos sentimentos mais dolorosos que uma pessoa pode sentir na vida. Especialmente quando um ente querido morre, a dor parece nunca desaparecer. Infelizmente foi o que aconteceu com a nossa querida Antonella Clerici, que teve que enfrentar A Drama terrível.

o host “Teste de cozimento“Ele perdeu uma das pessoas que mais amava no mundo em 1995. Um Mieloma maligno metastático Tirou a vida da mãe de Antonella Clerici, que tinha apenas 55 anos na época do acidente. O evento, que apesar de 28 anos se passaram, ainda causa… Dor enorme Na introdução.

Antonella Clerici, o tumor que a aterrorizou

28 anos após a morte trágica e repentina de sua mãe, Antonella Clerici Ele ainda carrega as cicatrizes Não só porque sentia falta da mulher que a trouxe ao mundo, mas também por medo de que a mesma coisa acontecesse com ela Destino trágico.

Durante entrevista que concedeu ao semanário as pessoasAntonella admitiu: “Acho que para a minha idade ainda me mantenho muito bem. Hoje gosto mais de mim do que há alguns anos, quando concordei em Meu corpo estava mudandoA menopausa estava se aproximando. Clerici passou então a descrever suas inseguranças, dizendo: “No espelho nunca me vi em boa forma e, além disso, quanto mais os anos passavam, mais eles ficavam”. Eu estava assombrado pelo medo: Minha mãe morreu aos 55 anos e eu tinha medo que acontecesse a mesma coisa comigo. Medo irracional, mas certos pensamentos podem surgir Quando você tem uma garotinha crescendo“.