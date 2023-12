Quer calor e sol? Destino de fim de semana prolongado por € 135 incluindo voo, além de dicas sobre onde comer a deliciosa comida local na histórica confeitaria

O tempo de férias acabou. A ideia de esperar até agosto próximo para sair de férias te faz suar? Não se desespere, existem destinos de meia temporada onde você pode passar fins de semana divertidos a preços promocionais. Vamos descobrir um juntos.

Estamos em meados de outubro e as férias são agora apenas uma memória distante. Quanto às férias, muitos terão de esperar até ao próximo verão. Alguns sortudos farão uma viagem no inverno, aproveitando as férias de Natal. Porém, sabe-se que nos períodos “vermelhos” do calendário os preços sobem significativamente. Então, por que não aproveitar os finais de semana de outono para fazer uma pequena viagem? Além das muitas aldeias da Itália, existem destinos que podem ser alcançados em duas horas de avião. Muitas vezes você pode encontrar ofertas muito convenientes que incluem um voo.

Quer calor e sol? Destino a considerar

A partir de agora, muitos acreditam que para se aquecerem terão de ir para o outro lado do mundo, levando dezenas de horas de avião e gastando milhares de euros. Mas a poucos passos de nós existem cidades maravilhosas com um clima agradável mesmo em pleno outono.

Uma ideia a considerar é Lisboa, a capital de Portugal. Com vista para o Oceano Atlântico, é a capital da Europa Ocidental. Esta posição confere-lhe uma luz muito especial. O sol quase sempre brilha e o clima é sempre ventoso.

Bairros de Lisboa

Lisboa tem muitas atrações para oferecer, localizadas nos seus bairros, cada uma com características próprias. A Baixa e o Rossio representam a face mais moderna da cidade. Para respirar o ambiente típico português, não deixe de ir ao Chiado, onde poderá assistir a um espetáculo de fado. Caminhar sem rumo pelas ruelas estreitas de Alfama, o bairro mais tradicional, também é impossível. A vida noturna é muito animada no Bairro Alto. Os bairros mais exclusivos podem ser atravessados ​​pelo histórico eléctrico 28.

O bairro de Belém é uma pastelaria histórica

O bairro de Belém está localizado fora do centro da cidade. Debruçado sobre o mar, é o local da cidade onde se respira o seu passado marítimo. Aliás, a Torre de Belém tem vista para o oceano e o Monumento dos Descobrimentos, uma homenagem aos descobridores de novos mundos. O Mosteiro dos Jerónimos também é imperdível. Mas a região de Belém também é um local ideal para umas férias deliciosas. Aqui, aliás, fica a Confeitaria Nacional, a primeira e mais antiga pastelaria de Lisboa. Um lugar de madeira, antigo e evocativo onde se respira a atmosfera de tempos passados. Aqui poderá saborear os autênticos Pastéis de Nata. Sobremesa típica de Lisboa. Uma sobremesa à base de massa folhada recheada com natas cozidas. A solução ideal é saboreá-los ainda quentes, polvilhados com açúcar de confeiteiro ou canela.

Quer calor e sol? O seu destino de viagem é Lisboa. Você pode encontrar online pacotes de 3 dias partindo de Milão Bergamo por € 135 por pessoa. O pacote inclui voo de regresso + alojamento em apartamentos na zona do Chiado.

