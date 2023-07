Ele tinha 70 anos, uma doença fulminante. Ele sempre buscou a verdade sobre o caso Ustica-Corriere.it

Jornalista, autor das principais investigações do caso Ustica e de Emanuela Orlandi, falecida de uma doença desagradável: tinha 70 anos

Andrea Purgatory faleceu. O jornalista, roteirista e autor, nascido em 1953, contraiu uma doença fulminante, segundo relatos de seus filhos Eduardo, Ludovico e Victoria, e seus familiares. Durante anos no Corriere della Sera, onde lidou com terrorismo, inteligência e crime, Purgatori dedicou-se obstinadamente ao massacre de Ustica em 1980. No La7, ele conduziu com sucesso o programa Atlantis. Entre seus trabalhos recentes está a participação no documentário Garota do Vaticano sobre o caso de Emanuela Orlandi. Abaixo, um souvenir autografado por Paolo Conte.

falar sobre André Purgatório Isso significa partir de um ponto-chave em sua carreira, que ao longo do tempo se tornou uma espécie de sinônimo para ele. Graças ao seu empenho e trabalho sem pausas e sem dúvidas, Investigação sobre o massacre de Ustica permaneceu aberto.

Andrea Purgatori revelou

mentiras e omissões

Um dos que apresentou a ideia de uma bomba explodindo a bordo

Etávia que 27 de junho de 1980 Ela viajou com 81 pessoas a bordo e elas revelaram que a causa do desastre foi o impacto de um míssil. Sempre ao lado das famílias das vítimas e sobretudo zelando pela busca da verdade. E por isso Purgatori-Ustica tornou-se um verdadeiro sinônimouma marca profissional de extraordinária continuidade, o desejo de chegar à verdade e defender aqueles (as famílias das vítimas) que se encontram sem seus entes queridos e negados o direito de saber o que aconteceu.

A história de Ustica resume tudo Personagem Andrea PurgatoriSeu excelente instinto Repórter (ele gostava muito desse apelido), de enviado Padrão e qualidade excepcionais (por anos lidando com o Irã e a Líbia em momentos em que o negócio era particularmente complexo). Digitação rápida, sem frescuras inúteisDigamos rígido. Assim como a linguagem da televisão, os telespectadores se viram em uma aventura Atlântida.

Quem ler estas linhas será perdoado por usar o pronome pessoal. Mas foi um prazer, diria agora um privilégio trabalhar com ele durante anos. Em meados da década de 1980, o então diretor Piero Ostellino decidiu por uma mudança geracional radical para a frente de notícias Roma. Andrea é redatora jornalística, 32 anos, e eu, sua vice, 31. Uma decisão que causou muita perplexidade na equipe editorial de profissionais. Era como se jogar em uma banheira de água gelada. Começamos a trabalhar juntos de manhã até tarde da noite. Andrea constantemente tinha intuições contra-intuitivas. Ele sabia que notícias como a nossa, que lidavam com concorrentes historicamente enraizados na região, só atrairiam os leitores jogando no contra-ataque, surpreendendo-os constantemente.

Ele revolucionou os gráficos ao olhar para os jornais americanos (sua estada como jovem nos Estados Unidos foi essencial para sua vida profissional e pessoal), ele fez uso de fotografias prodigiosamente e decidiu pelas manchetes mais corajosas. Apesar de ter, de facto, a mesma idade, devo-lhe (além de mil gestos indeléveis de amizade e solidariedade, e um legado indelével) por ter descoberto De uma forma diferente, eu diria que é uma forma mais corajosa de relatarVamos dizer a Roma para não facilitar o escândalo, mas nunca temer o poder. E quando assumi seu lugar, abri mão de todo esse patrimônio que foi construído sobretudo graças a ele.

Páginas inteiras podem ser escritas sobre as investigações de Andrea Purgatori, seu estilo e sua formação profissional e humanística, em Seu amor pela vida de seus três filhos e também pelas oportunidades de felicidade e beleza que a existência pode proporcionar.

Uma pessoa imponente e orgulhosa, incapaz de hipocrisia e compromisso, franco, sarcástico e muito elegante.

Um verdadeiro jornalista, um herói da nossa história civil.

Um amigo que ninguém pode substituir. nunca.