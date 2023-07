Seleção Feminina da Copa do Mundo da FIFA 2023

Sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2023: calendário e datas das partidas

Está tudo pronto para a edição 2023 da Copa do Mundo Feminina da FIFA, que acontecerá de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. Entre as 32 seleções classificadas está também a Itália, que está no Grupo G com Suécia, Argentina e África do Sul. Azzurre fará sua estreia em 24 de julho (8h CST) em Auckland contra a Argentina e depois enfrentará Suécia e África do Sul em Wellington em 29 de julho (9h30) e 2 de agosto (9h) respectivamente.

Horários dos Grupos da Seleção Feminina de Futebol (Horários Italianos)

quinta-feira, 20 de julho

Grupo A: Nova Zelândia – Noruega (9:00)

Grupo B: Austrália – Irlanda (12h00)

sexta-feira, 21 de julho

Grupo B: Nigéria – Canadá (4:30)

Grupo A: Filipinas – Suíça (7:00).

Grupo C: Espanha – Costa Rica (9h30).

sábado 22 de julho

Grupo E: EUA x Vietnã (3:00)

Grupo C: Zâmbia – Japão (9h00)

Grupo D: Inglaterra – Haiti (11h30).

Grupo D: Dinamarca – China (14:00)

domingo, 23 de julho

Grupo G: Suécia – África do Sul (7:00)

Grupo E: Holanda – Portugal (9h30).

Grupo F: França – Jamaica (12:00)

Azzurre estreia na segunda-feira, 24 de julho

Grupo G: Itália – Argentina (8:00)

Grupo H: Alemanha – Marrocos (10h30)

Grupo F: Brasil – Panamá (13h00)

Terça-feira, 25 de julho

Grupo H: Colômbia – Coreia do Sul (4:00)

Grupo A: Nova Zelândia – Filipinas (7:30)

Grupo A: Suíça – Noruega (10:00)

Quarta-feira, 26 de julho

Grupo C: Japão – Costa Rica (7:00)

Grupo C: Espanha – Zâmbia (9h30).

Grupo B: Canadá – Irlanda (14h00)

quinta-feira, 27 de julho

Grupo E: América – Holanda (3:00)

Grupo E: Portugal – Vietname (9h30).

Grupo B: Austrália – Nigéria (12h00)

sexta-feira, 28 de julho

Grupo G: Argentina – África do Sul (2:00)

Grupo D: Inglaterra – Dinamarca (10h30).

Grupo D: China – Haiti (13h00)

sábado, 29 de julho

Grupo G: Suécia – Itália (9h30).

Grupo F: França – Brasil (12:00)

Grupo F: Panamá – Jamaica (14h30)

domingo, 30 de julho

Grupo Oito: Coreia do Sul – Marrocos (6h30).

Grupo H: Alemanha – Colômbia (11h30).

Grupo A: Noruega – Filipinas (9:00)

Grupo A: Suíça – Nova Zelândia (9:00)

segunda-feira, 31 de julho

Grupo C: Japão – Espanha (9:00)

Grupo C: Costa Rica – Zâmbia (9h00)

Grupo B: Irlanda – Nigéria (12:00)

Grupo B: Canadá – Austrália (12h00)

terça-feira, 1 de agosto

Grupo E: Vietnã – Holanda (9:00)

Grupo E: Portugal – Estados Unidos (9:00)

Grupo D: China – Inglaterra (13h00)

Grupo D: Haiti – Dinamarca (13h00)

Quarta-feira, 2 de agosto

Grupo G: Argentina – Suécia (9:00)

Grupo G: África do Sul – Itália (9:00)

Grupo F: Panamá – França (12h00)

Grupo F: Jamaica – Brasil (12:00)

Quinta-feira, 3 de agosto

Grupo H: Marrocos – Colômbia (12h00)

Grupo H: Coreia do Sul e Alemanha (12h00)

Entre as 32 seleções classificadas está também a Itália, que está no Grupo G com Suécia, Argentina e África do Sul.

Azzurre estreia em 24 de julho Fonte: Tg24.sky.it/sport

Clara Angélica Palumbo