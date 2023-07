Filmes e programas hoje, terça-feira, 18 de julho

Quais são os filmes e programas de TV desta noite, terça-feira, 18 de julho? Vamos percorrer juntos a programação digital terrestre nas principais redes Rai e Mediaset. Do modo avião cinematográfico para uma nova data com a Rádio Norba Cornetto Patetti Live. Mas a lista de programas não termina aí.

A semana mais quente do verão continua e o que poderia ser melhor do que ficar em casa na companhia do que o digital terrestre tem para oferecer? Com Tonight na TV, será mais fácil decidir o que você quer ver. Em Rai 2 encontramos a divertida comédia com Lillo Petrolo e Paolo Ruffini, Modo de voo. O que acontece se você perder seu celular em um avião? Em vez disso, em Italia 1 encontramos o terceiro episódio de Rádio Norba Cornetto Batetti ao vivo, como de costume por Elisabetta Gregoracci e Alan Palmieri, com a participação de Mariasol Beaulieu. Os artistas que se apresentarão em Bari são: Tanani, Fedez, Analisa, Article 31, Boumdabach, Fred de Palma, Anna Mina, Elettra Lamborghini, Goi, Gabri Ponti, Colabissi DiMartino, Aretti, Francesco Gabbani, Benji & Finlay, Aiello and Ofenbach & Svea, Clara, Alvaro De Luna, Aaron, LDA, Cioffi, Caffelatte, Haiducii. Finalmente no nono, para os fãs de filmes de artes marciais, aqui está IP Man 2em que o protagonista tentará abrir uma escola de Wing Chun em Hong Kong, mas para isso terá que desafiar os mestres de artes marciais da cidade.

Hoje à noite na TV: filmes da programação digital da Terra

Muitos filmes em digital terrestre para lhe fazer companhia durante a noite. Entre tudo isso, aqui estão os títulos “obrigatórios”. Comecemos pelo Cine34 que transmite a cinematografia cult italiana protagonizada por Lino Banfi, num dos seus personagens mais icónicos, Auronzo Canna em O treinador está na bola. A peculiaridade do filme é a presença de muitas celebridades famosas, incluindo jogadores de futebol ativos na época das filmagens, comentaristas, treinadores e jornalistas (como Nils Liedholm, Giancarlo De Sisti, Giampiero Galeazzi, Aldo Biscardi, Nando Martellini). Para continuar com a Warner TV e o filme Licença de casamento. Entre os protagonistas, há também um pequeno papel da esposa de Ben Stiller que interpreta Christine Joan Taylor, irmã de Sadie Jones.

O Treinador de Futebol às 21h04 no Cine34

O Treinador Auronzo Cana (Lino Banfi) foi contratado pelo time de futebol da Lombardia, recém-promovido ao campeonato italiano da Série A. Presidente Borlotti (Camilo Meili), um pequeno industrial do norte, um homem tão ingênuo que nem percebe a relação secreta entre sua esposa marilda (Licinia Lentini) com coração de atacante de equipe, esporas (Stefano Davanzatti). Além disso, ele não entende nada de futebol, e a campanha de transferências é um desastre completo. Kana viaja ao Brasil para encontrar um jogador digno de levar os lombardos à vitória. Depois de escapar de um golpe Gigino e seu “empresário” André (Gigi Sammarchi e Andrea Roncato), Kana volta à Itália com sua estrela: o jogador de futebol Aristóteles (Urs Althaus).

Licença de casamento às 21h30 na Warner Television

o casal de noivos Ben Murphy (John Krasinski) H Sadie Jones (Mandy Moore) finalmente decide se casar em uma igreja e fica claro que eles são obrigados a frequentar o habitual curso de treinamento pré-matrimonial. A conduzir os futuros esposos neste caminho de sensibilização está o pároco de Santo Agostinho pastor honesto (Robin Williams). Antes de dar a bênção a eles, o bispo pede que passem com louvor nos exames. Mas não são meros testes, e até Frank será intrusivo, a ponto de testar os dois meninos que chegarão ao seu limite e se perguntarão: estamos realmente convencidos de que queremos o casamento?

Outros filmes transmitidos no digital terrestre esta noite

predador 2 21h22 no Ray4 (Dirigido por Stephen Hopkins, com Danny Glover, Gary Busey, Ruben Blades, 1990)

21h22 no Ray4 (Dirigido por Stephen Hopkins, com Danny Glover, Gary Busey, Ruben Blades, 1990) Xerife sem arma 21h13 em Iris (Diretor de Michael Curtis, com Will Rogers Jr., Nancy Olson, Lon Chaney Jr., 1954)

21h13 em Iris (Diretor de Michael Curtis, com Will Rogers Jr., Nancy Olson, Lon Chaney Jr., 1954) Lucas desapareceu 21h10 em Rai (Direção de Bruno Garcia, com Assaad Bawab, Florence Thomasin, Laetitia Milot, 2021)

21h10 em Rai (Direção de Bruno Garcia, com Assaad Bawab, Florence Thomasin, Laetitia Milot, 2021) Lupin III – Prisioneiro do Passado 21.10 on Italia 2 (Dirigido por Hatsuki Tsuji, com vozes de Kaneshi Kurita, Kiyoshi Kobayashi, Miyuki Sawashiro, 2019)

21.10 on Italia 2 (Dirigido por Hatsuki Tsuji, com vozes de Kaneshi Kurita, Kiyoshi Kobayashi, Miyuki Sawashiro, 2019) Superman II 21h08 às Twenty Seven (Diretor de Richard Lester, com Gene Hackman, Christopher Reeve, Ned Beatty, 1980)

21h08 às Twenty Seven (Diretor de Richard Lester, com Gene Hackman, Christopher Reeve, Ned Beatty, 1980) Infiltrador – X e o Lobo 21h15 no Italia 7 Gold (Dirigido por Bobby Moresco, com James Marsden, Giovanni Ribisi, Brad Renfro, 2006)

21h15 no Italia 7 Gold (Dirigido por Bobby Moresco, com James Marsden, Giovanni Ribisi, Brad Renfro, 2006) Fogo com fogo 21.12 on 20 (Diretor de David Barrett, com Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson, 2012)

21.12 on 20 (Diretor de David Barrett, com Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson, 2012) estou começando de novo 20h55 na TV2000 (Diretor de Raymond de Villeta, com Peter Falk, Paul Reiser, Olympia Dukakis, 2005)

20h55 na TV2000 (Diretor de Raymond de Villeta, com Peter Falk, Paul Reiser, Olympia Dukakis, 2005) Morto em uma semana… ou seu dinheiro de volta 21h14 no Ray5 (Diretor de Tom Edmunds, com Aneurin Barnard, Tom Wilkinson, Freya Mavor e Christopher Eccleston, 2018)

21h14 no Ray5 (Diretor de Tom Edmunds, com Aneurin Barnard, Tom Wilkinson, Freya Mavor e Christopher Eccleston, 2018) beco da gasolina 21.15 on the Sky (Diretor de Edward Drake, com Devon Sawa, Bruce Willis, Luke Wilson, 2022)

programas de tv esta noite

Antes de deixarmos vocês verem, mais algumas sugestões. No Canale 5 encontramos uma cópia exata do primeiro episódio da série de TV Paolo Borsellino, a partir de 1980, quando foi encarregado de investigar as atividades criminosas de várias gangues da máfia de Palermo e, em particular, da emergente gangue Corleonesi liderada por Totò Riina. Borsellino entrará em contato com seu colega e amigo de infância Giovanni Falcone para ajudá-lo a criar um famoso comício anti-máfia. Enquanto o último episódio do programa Katrina Ballivo é transmitido pela Tv8, Quem quer casar com minha mãe ou meu pai? Lorenzo está finalmente pronto para se decidir. Quem vai ganhar o coração dela?

Paolo Borsellino rua. 1 episódio. 1 às 21:34 Canal 5

rua. 1 episódio. 1 às 21:34 Canal 5 Quem quer casar com minha mãe ou meu pai? 21:30 na TV8

Para todos os outros filmes, séries e shows, confira nosso guia completo Tonight on TV.

A equipe editorial não se responsabiliza por quaisquer alterações de programação não comunicadas pelas redes de televisão.