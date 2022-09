Em um novo livro sobre o passado de Sussex no Palazzo- Corriere.it

A partir de Enrica Rodolfo

Caprichos, alegações, provérbios e explosões. Poucos dias após o funeral da rainha Elizabeth, uma nova publicação de Valentin Law, o correspondente real do The Times, conta histórias de Sussex, reveladas por aqueles que trabalharam com sua equipe.

Não acredito que não fui pago por tudo isso. Atribuindo a saída Meghan Markle Do novo livro a ser lançado em 6 de outubro em Londres pela dia dos namorados baixa – A assinatura do tempo da família real com décadas de experiência – deve desencadear nova controvérsia sobre o papel e sobre Os duques de Sussex romperam com a família real. A Duquesa ia dizer isso durante uma das turnês internacionais, na Austrália em 2018, que rendeu uma multidão enorme. Um banho de massa que faz parte do trabalho de cada um dos defensores de Windsor, como evidenciado também pelos encontros frequentes de Charles e William e toda a família na linha de frente com a multidão Durante o funeral de Elizabeth II. Mesmo Megan nos últimos dias teve que suportar (sem pagar por isso) novos momentos de encontro com um grande público.

A formatura mencionada no livro ressalta a distância que existe desde a primeira hora entre Meghan e os Windsor, e o quanto também tem sido uma cisão cultural entre uma atriz que nasceu nos Estados Unidos e costumava rentabilizar a sua existênciaa família real bem estabelecida no mundo antigo, onde A Rainha deve ser vista para ser acreditada. Em suma, há na multidão a questão da sobrevivência da coroa, não do salário.

Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown de Valentine Low, destinado a provocar muita controvérsia, também investiga nos bastidores o fracasso em reconciliar William e seu irmão Harry. William tentaria imediatamente se esconder, mesmo antes da conferência Megxit em janeiro de 2020. Ao mostrar o que aconteceu com seu irmão mais novo Reunião de esclarecimento bidirecional. Mas Harry, temendo que fosse revelado pela equipe do príncipe William, preferiu recusar. READ Após 30 anos, Thelma e Louise, Susan Sarandon e Geena Davis estão juntas novamente

Essa rejeição é combinada com a última rejeição que ocorreu há apenas dois dias Sente-se à mesa com o rei Carlos III

, O pai dele. Na verdade, Carlo convidou Harry para jantar no Birkhall em sua casa escocesa, com William, meses depois. Mas Harry disse que não, chateado por Meghan ter sido mantida longe de Balmoral ao lado da cama da rainha.

A relação da duquesa com os funcionários do palácio era espinhosa: O Times já revelou que o ex-chefe de comunicações de Sussex, Jason Knauf, os acusou de bullying. A rainha havia de fato instruído uma empresa privada a conduzir uma investigação sobre as alegações.

Agora Low acrescenta anedotas que marcarão melhor o relacionamento de Sussex não apenas com Windsor, mas com a família real: como em 2017, mesmo antes do casamento, Meghan diria a um dos colaboradores de Harry: Acho que nós dois sabemos que serei um de seus chefes agora.

Muitas anedotas foram reveladas, aparentemente, por ex-funcionários que trabalharam com Sussex. Megan já havia sido acusada várias vezes de assédio moral contra colaboradores, nos meses que antecederam a Megxit, seu relacionamento com assessores de imprensa, secretários e colaboradores foi marcado por rachaduras dramáticas e surpreendentes. Relação difícil Em suma, a relação entre o Sussex e sua tripulação. Tão difícil que uma vez ele foi forçado a intervir por seu irmão, o príncipe William, porque Megan criticou abertamente o trabalho de um colega de trabalho na frente de seus colegas. Outro problema? As do colaborador que saiu para jantar na sexta-feira à noite, e que liga para a Duquesa de receitas a cada dez minutos, está descontente com algo que aconteceu. Você não pode escapar disso. Não havia linhas ou limites, sua ligação era a última coisa da noite, e a primeira da manhã, segundo o livro de Lu. READ A razão oficial para a ausência de JK Rowling - Nerd4.life

Outro episódio já conhecido mas parafraseado com mais detalhes no livro Low Que tiara Meghan deveria ter usado no dia do casamento: como dita a tradição real, a duquesa de Sussex teria escolhido uma das tiaras da família, como fez com Kate Middleton sete anos atrás. Meghan ia escolher a tiara de diamantes para a ex-rainha Maria (esposa de George V). Sem imaginar que a Rainha deveria ser consultada sobre este assunto.

Além disso, Meghan decidiu levar seu cabeleireiro ao Palácio de Buckingham para experimentar a tiara, e Angela Kelly, a assistente pessoal de confiança da rainha, que cuidou pessoalmente de suas joias, não estava disponível. Seguiu-se um grito de Harry, convencido de que Angela Kelly estava blasfemando contra ele: nada poderia dissuadi-lo de pensar que alguns, na velha guarda do palácio, simplesmente não gostavam de Meghan e não parariam por nada para dificultar a vida. neste livro. Outra fonte diz: Megan pediu acesso à coroa. Ele não marcou um encontro com Angela, mas disse: “Estamos no Palácio de Buckingham. Queremos a coroa. Podemos tê-la agora, por favor?” E Angela realmente respondeu: “Sinto muito, mas não é assim Há um protocolo para essas joias. Mantenha-as trancadas a sete chaves com muito cuidado. Você não pode sair e dizer que quer a coroa só porque o cabeleireiro vem à cidade. As joias reais obviamente seguem o protocolo, então é possível que a Duquesa não soubesse?