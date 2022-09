Reutilização e Eficiência dos Recursos Hídricos, Conferência Internacional em Siracusa

Siracusa, 23 de setembro de 2022 – Para evitar crises hídricas cada vez mais iminentes, há uma necessidade urgente de reutilizar os recursos hídricos e melhorar sua eficiência.

Existem soluções e casos exemplares capazes de responder à necessidade de adaptação que o futuro imediato nos impõe. Significa água da chuva coletada localmente, água cinza e água preta pura. O potencial desses recursos é enorme.

Siracusa é candidata a capital internacional onde essas práticas e políticas serão contadas, discutidas e propostas: Entre 3 e 5 de outubro de 2022, o evento “The Mediterranean Green Transition to Climate Change Adaptation and Circular Water Management in the City of Sicília” a realizar, uma oportunidade única para fazer uma comparação construtiva ao nível mediterrânico.Intermediário entre as boas práticas existentes sobre o tema da gestão e reutilização da água, ao nível urbano e rural, apresentadas por vários órgãos institucionais e de investigação de todos os países mediterrânicos, e que incluem dezenas de projetos europeus, de forma a acompanhar a transição para a implementação e escalabilidade das soluções propostas.

A resposta dos participantes representando suas instituições foi muito rica.

Entre eles: a Presidência italiana do Conselho de Ministros, Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), Parceria Global para a Água (GWP), União para o Mediterrâneo (UPM), Instituto das Águas do Mediterrâneo (IME), Assembleia Nacional. Recuperação, Irrigação e Melhoramento da Terra (ANBI), MedCities, Juventude Mediterrânea pela Água (MedYWat), Centro de Mudanças Climáticas do Mediterrâneo (CCMC), Federação Europeia de Associações Nacionais de Serviços de Água, Centro Internacional de Estudos Agrários Mediterrânicos Avançados – Agro-Mediterrâneo do Mediterrâneo Bari Institute (CIHEAM – BARI), a Rede Mediterrânea de Organizações de Bacias, bem como a Universidade de Catania, a Universidade de Bolonha, o Consórcio Universitário ARCA de Palermo, a Universidade de Sassari, o Politécnico de Turim, o Centro de Pesquisa da Água e Tecnologias de Túnis, a Universidade Americana de Beirute, a Universidade da Jordânia, o Centro Grego de Pesquisa e Tecnologia, a Universidade Técnica Nacional de Atenas, o Grupo de Engenheiros de Saneamento Palestino, a Federação das Associações Empresariais Egípcias-Europeias.

O evento será uma oportunidade para visitar alguns projetos exemplares “no terreno”. Estes incluem o “Wall2Water” (“muro verde” que permite o tratamento da chamada “água cinzenta” e sua recuperação para reutilização) instalado no muro de uma escola em Verla (www.pareteverdeferla.it)

O Centro Euromediterrânico para o Desenvolvimento Sustentável – Svi.med está organizado em Ragusa, em cooperação com a EWA – Agência de Energia e Águas de Malta, com o apoio da Província Latina e Coordenação Técnica Científica de Eridra, e patrocinado pela Região da Sicília, pelo Município de Siracusa, pela Rede de Profissões Técnicas de Siracusa e pelo Município de Ferla.

Barbara Sarnari, vice-presidente da Svi.med explica:

“A necessidade de quebrar o molde em relação à história diária da emergência hídrica e as soluções centrais e lineares relativamente simplificadas, nos levou a propor este evento na Sicília, no coração do Mediterrâneo. Nossos parceiros de projeto NAWAMED e MEDWAYCAP nos apoiaram em este desafio (no desafio) e o resultado já é claro Reputados oradores internacionais responderam positivamente ao nosso apelo, partilhando a necessidade de tais momentos para organizar o conhecimento e seguir um caminho, talvez não convencional.”

Manuel Sabiano, CEO, EWA (Malta):

“A adaptação às mudanças climáticas exigirá uma mudança fundamental na gestão dos recursos hídricos: serão necessárias soluções cada vez mais completas para melhorar as ligações entre água, energia, alimentos e o ecossistema natural.”

Giulio Conte, Iridra:

Para enfrentar as mudanças climáticas, que envolvem longas secas como no verão de 2022, é preciso atuar em várias frentes. Tentar evitar a precipitação, não só com reservatórios, mas também com acumulações em grande escala e favorecer a recarga dos aquíferos. Redução de perdas em redes de água. Mas acima de tudo, é preciso usar a água de forma mais eficiente: a Itália é o país europeu que – perdas líquidas – tem o maior consumo de água para uso civil na Europa (220 litros/dia para a população, contra 170 para a França e 132 para Espanha) “

Fabio Massi, Iridra:

“O uso de recursos hídricos ‘não convencionais’ está agora limitado à dessalinização, enquanto outros recursos são totalmente inexplorados: águas pluviais coletadas localmente, águas cinzas e águas pretas puras. O potencial desses recursos é muito grande, mas o potencial técnico, econômico e aspectos administrativos/organizacionais precisam ser abordados Estudo aprofundado.

Francesco Italia, prefeito de Siracusa:

“Estamos orgulhosos de receber este importante evento mediterrâneo que abordará sistematicamente uma questão igualmente importante das mudanças climáticas e da gestão da água em três dias. Esta ocasião também nos lembra a centralidade da Sicília no contexto do Mediterrâneo e a importância do confronto com instituições nos níveis nacional e internacional”.

Presidente do Condado de Latina, Gerardo Stefanelli:

“Os efeitos das mudanças climáticas nos últimos anos estão se tornando cada vez mais evidentes em todas as regiões italianas. Nossas terras, de caráter puramente agrícola, são especialmente vulneráveis ​​a graves repercussões econômicas e sociais em períodos de seca. A Província de Latina, como líder da o projeto NAWAMED, está comprometido há vários anos com a proteção dos recursos hídricos e a promoção de soluções baseadas na natureza para a recuperação de águas cinzas locais, reconhecendo sua crescente importância como uma boa prática altamente inovadora para responder a emergências hídricas nos próximos anos.”

Mario Rocaro, EIT Food:

“As mudanças climáticas, com seus múltiplos impactos, levam a períodos alternados de seca com grandes quantidades de água da chuva, com consequências desastrosas para o setor agroalimentar. Novas soluções para enfrentar as múltiplas facetas das mudanças climáticas só poderão ser propostas se capacitarmos os futuros profissionais e talentos com um conjunto de habilidades que vai além das habilidades Tecnologia: Pensamento crítico, resolução de problemas e habilidades empreendedoras agora fazem parte do “Kit de Sobrevivência” para resolver a escassez de água e propor uma nova era de gestão e circularidade da água.

Irene Muriel Rodriguez, Laura Pena, Programa ENI CBC MED:

“Alcançar a segurança hídrica para todos no Mediterrâneo, uma região altamente vulnerável às consequências das mudanças climáticas, é um grande desafio com implicações políticas, econômicas e ambientais significativas. Na ENI CBC Med, trabalhamos juntos para desenvolver e implementar soluções inovadoras que podem soluções avançadas baseadas na natureza da For Sustainable Water Management. O evento de Syracuse apresenta uma oportunidade única de compartilhar essas soluções com especialistas, profissionais, tomadores de decisão, ONGs e representantes da comunidade.”

Germana de Falco, Perito SINERGIE, Departamento de Política de Coesão, Presidência do Conselho de Ministros:

Capitalizar em resultados de projetos de alta qualidade é um negócio que importa para todos nós se realmente queremos construir recuperação e resiliência. a próxima geração da UE e todas as políticas que a Europa apóia com outros recursos orçamentários. Eventos como este nos ajudam a entender para onde ir, como integrar fundos e estratégias, sem duplicação de investimentos sem sentido e maximizando o retorno dos recursos comunitários que usamos para alcançar o crescimento e o desenvolvimento sustentáveis”

O evento é aberto ao público mediante inscrição e será organizado de forma a combinar sessões de formação, momentos dinâmicos de confronto e discussões estratégicas com momentos de comunicação informal e entretenimento.

Programa completo e informações logísticas: https://www.pareteverdeferla.it/siracusa_ottobre2022/

Para informações: [email protected]

quem somos nós

O Centro Euromediterrânico para o Desenvolvimento Sustentável – Svi.med está organizado em Ragusa, em cooperação com a EWA – Agência de Energia e Águas de Malta, com o apoio da Província Latina e Coordenação Técnica Científica de Eridra, e patrocinado pela Região da Sicília, pelo Município de Siracusa, pela Rede de Profissões Técnicas de Siracusa e pelo Município de Ferla. O evento foi organizado no âmbito do NAWAMED, um projeto europeu, com um orçamento superior a 3 milhões de euros, que visa promover a aplicação de tecnologias e medidas inovadoras, sustentáveis ​​e de baixo custo para a utilização dos recursos hídricos. Para efeitos locais, através das intervenções de 7 parceiros que operam em 5 países diferentes da região mediterrânica. O evento de três dias em Siracusa também incluirá todos os projetos de “Eficiência Hídrica” ​​do ENI CBC MED Group. O ENI CBC MED é a maior iniciativa de cooperação multilateral e transfronteiriça em termos financeiros (209 milhões de euros) e em número de países participantes (14 dos quais 7 na costa sul: Argélia, Chipre, Egipto, França, Jordânia, Grécia , Israel, Itália, Líbano, Malta, Palestina, Portugal e Espanha e Tunísia) promovido pela União Europeia no âmbito da Política de Vizinhança.

