Baglioni, batalha legal contra Striscia la Notizia: ‘Jerry Scotty me caluniou’

Há um pesado caso legal em consideração entre Claudio Baglioni e Striscia la Notizia: de fato, a querida cantora romena denunciou o programa satírico por difamação, o que levantou as questões de Jerry Scotti. Vamos ver o que exatamente aconteceu.

Claudio Baglioni, batalha legal contra Striscia la Notizia

um em andamento Intensa batalha judicial Por ordem de Baglioni contra Striscia notíciaprograma de sarcasmo Conjunto de mídia.

Entre os suspeitos cai Jerry Scotty com para mim Antonio RicciE a Enzo IaquiteE a Ezio Grigio O mágico de Casanova Antonio Montanari. Mas quais são os motivos que levaram a cantora romena a abrir o caso?

Baglioni sempre foi muito falado, mas apenas por suas habilidades vocais indiscutíveis e canções amadas que permanecerão para sempre nos arquivos da melhor música italiana.

Mas desta vez Baglioni Ele está muito zangado e atingiu o ponto de tolerância, em grande medida Apresente uma ação contra Striscia la Notiziaincluindo também muitos conectores, incluindo Jerry Scotty. Agora caberá à lei decidir quem está certo e quanto o infrator deve pagar. incentivo? difamação.

De fato, Baglioni acusa o programa de prejudicar sua reputação. Tudo começa com o livro.Todos os poetas com CláudioPode ser baixado do site de notícias ordenado pelo tribunal de Monza espasmo.

carga de ejaculação

As páginas sustentam a tese de que as canções de Palloni não são originais, mas copiadas por autores do passado. Do ponto de vista do cantor, ele é Tente difamarÉ por isso que ele abriu um processo severo contra o programa.

No e-book – disponível para download no site – isso é claramente indicado Baglioni supostamente copiou várias peças de seu repertório Isso fez dele um dos cantores mais amados da cena italiana e além.

Baglioni então denunciou toda a tripulação StrisciaE a Começando de Jerry Scotty passa por Antonio Ricci, Enzo IaquiteE a Ezio Grigio E a Antonio Montanari.

Diante de acusações graves e um caso ruim em andamento, Antonio Ricci E ele respondeu: “Nós não irritamos ninguém. ” Ritchie usa palavras precisas para enfatizar que tudo o que foi dito foi previamente verificado e, portanto, consistente com a verdade.

“Acabamos de coletar e verificar os relatos de nossos telespectadores e alguns fãs do próprio cantor. Agora os juízes decidirão se o que é dito e feito está dentro dos limites da ortografia. “ele afirma.

Segundo o tribunal de Monza e Claudio Baglioni, o cantor romeno está certo sobre essa desagradável questão legal..