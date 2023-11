Georgia Meloni, você sabe qual é o restaurante favorito dela? Está localizado em Anzio e é muito frequentado por todos os VIPs

Georgia Meloni, a Primeira-Ministra e a sua paixão pela culinária. Seu restaurante preferido fica em Anzio e é frequentado por muitos VIPs. O nome está fora.

Quando você está sempre no centro das atenções e na boca de todos, é difícil não perder a paciência e permanecer firme em suas intenções. Este certamente não é, do ponto de vista pessoal e emocional, um grande momento para nós Geórgia Meloni. Depois de transmitir várias explosões várias vezes Strechia la Notiziaque retratava o pai de sua única filha determinado a fazê-lo Os elogios são muito pesados ​​para alguns colegaseu decidi assim Fechar.

Acho que foi há poucos dias, nas páginas semanais deQuem sempre nos proporciona exclusividades maravilhosas, o companheiro, ou melhor, o jornalista Andrea Giambruno, eles conversaram profundamente sobre seu vínculo especial. Agora vamos voltar para Geórgia. O fato de estar tão exposto certamente não ajuda Lambendo feridasO que será muito profundo e abundante.

Porém, os dois permanecerão ligados para sempre, devido ao seu nascimento criados juntos. Ela está mais focada do que nunca em seu trabalho e está se esforçando ao máximo para Proteja sua família de fofocas, mesmo que seja muito difícil agora. Quando está livre de obrigações profissionais e institucionais, adora estar com seus Pequena GinevraE também com seus amigos mais próximos.

Georgia Meloni e seu restaurante favorito

Com eles gosta de passar dias à beira-mar, talvez por isso Uma boa refeição de peixe no seu restaurante favorito. Estamos falando também de um lugar muito conhecido e conhecido Um destino favorito para muitos VIPsPara passar momentos de entretenimento e relaxamento com seus entes queridos. Entre outras coisas, depois de comer de maneira digna, você pode se beneficiar do relaxamento Belo passeio na praia.

Isso parece ser muito popular Principal. Não é por acaso que ela também foi interceptada enquanto caminhava pela rua após uma boa refeição Mar de Anzio, que sempre tem sua razão indiscutível. De qualquer forma, no que diz respeito ao lugar, estamos falando de um lugar que pertence ao chamado Conjunto de luxo. Você sabe de qual restaurante estamos falando?

O lugar é muito querido pela Premier League e pelos VIPs do Anzio

De Rômulo ao portofundada em 1968 por Romulo Rigulanti, que estava com os filhos Valter E Marco Túlio, que desempenha as funções de sommelier e chef respectivamente, e continua liderando o negócio. Entre os muitos clientes, o jornalista parecia ter provado os pratos do restaurante Roberto D’Agostino E o chef Antonino Cannavacciolo.

É um dos seus pratos favoritos Melancia Destacam-se a sopa de peixe do Anzio e o tamboril maduro, embora nem os despreze Cru. Em suma, parece O Primeiro-Ministro é um grande amante de peixe e Sempre que pode, gosta de se dedicar aos prazeres da mesa, com amigos e pessoas queridas.