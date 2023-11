Betclic Apogee: Esta é a lista para 2024

A organização europeia apresentou a nova equipa para a temporada 2023/2024, entre confirmações e novidades.

A Betclic Apogee nasceu em Portugal mas rapidamente se expandiu para Itália e Polónia, e enfrenta agora 2024 com grandes ambições. A primeira confirmação vem do treinador, função que voltará a desempenhar Francesco Aversa “Felpato92”. Assim como o finalista múltiplo do FIFA eSerie, A Tim (agora EA FC 24), foi confirmado como o craque do time Karim Al Rumaiti “Pacote Cremoso”.

Não apenas competição

Como já é norma, a equipa de eSports já não inclui apenas jogadores competitivos e os seus treinadores, mas também vários criadores de conteúdos, uma equipa que está em expansão este ano. Além do habitual Libreto de Charlie “Yoshi 93” O estreante Alessandro Barbanera, conhecido pelo apelido, se juntará à dupla “Capitão Barba Negra”. Davide “Tixond” Tixon também está ingressando na divisão da Indústria Gráfica e de Vídeo. “O objetivo, como sempre, é afirmar-se entre os clubes mais importantes do panorama global do EA Sports FC 24.“, anunciou Betclic Apogee em seu comunicado.

Alexander Barba Negra, conhecido como Capitão Barba Negra. Ela tem 29 anos, é natural de Roma e tem 85 mil seguidores no Twitch, 9 mil no Instagram e 20 mil no TikTok. Charlie “Yoshi93” Liberto, um dos criadores de conteúdo italiano mais seguidos e apreciados em seu setor, com quase 285 mil seguidores em seu canal Twitch e quase 30 mil em seu perfil no Instagram. Testemunhe a seleção deste casal vencedor O desejo da equipa Betclic Apogee de prestar um serviço de entretenimento ao público italiano Capaz de garantir uma rica cobertura ao vivo no EA Sports FC 24.

dados

Maria Raffaella Micuccio, Diretora Itália da Betclic: “Também este ano, a Betclic Apogee confirma a sua aposta em Itália com uma equipa pronta a dar a sua opinião. o objetivo É antes de tudo uma questão de entretenimento e envolvimento, tornou-se uma referência para os fãs do EA Sports FC 24 na Itália, por meio de transmissões ao vivo e publicação de conteúdo semanal. Obviamente, a nossa ambição é também competir ao mais alto nível no circuito EA Sports FC 24“.

Gonzalo Brandero, Fundador e CEO da Betclic Apogee: “Também este ano a Equipa Internacional Betclic Apogee confirma que está repleta de nomes importantes do mundo do EA Sports FC 24. Nossa equipe italiana está pronta para dar tudo o que tem, junto com outros, para replicar performances realizadas nos últimos anos. Percebemos que já conquistamos resultados importantes na temporada passada e que não será fácil repetir o que aconteceu, mas a força da equipe está na capacidade de dar continuidade. “Tenho certeza de que nossos meninos nos darão grande satisfação.”