Bitter Land, estreia em 8 de novembro: Fikret se anuncia em Mujan – Bitter Land

No próximo episódio de Terra amarga (Bir Zamanlar Çukurova), No ar Quarta-feira, 8 de novembro No Canal 5, Zuleikha e Demir estão curtindo sua segunda lua de mel. Fekeli pede a Lutfiye que fique para tentar acalmar a raiva de Fikret e ela concorda. Fikret confessa a Mujan que a ama. Lutfiye vai ao clube com Fikret e conhece Sarmin, Fusun, Senur e Elknur.

No episódio transmitido Terça-feira, 7 de novembroNo entanto, durante uma visita ao quartel, Javor não deu automaticamente o seu dinheiro a uma mulher vítima de agiotagem, e foi só graças à intervenção de Sevda que Javor lhe deu o dinheiro de que precisava.

Por outro lado, Demir e Zuleikha vivem pela primeira vez como um casal apaixonado. Depois de se desculpar pela forma como a forçou a se casar com ele, ele pede a mão dela novamente e a leva em lua de mel.

Terra amarga É transmitido de segunda a sábado às 14h10 no Canale 5 e está disponível no Canale 5 Fluxo contemporâneojunto com outros conteúdos exclusivos, em Mediaset Infinito.

