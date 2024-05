Banco do Milan, Roberto Martinez desaparece: prioridade para a seleção de Portugal

Roberto Martinez, procurado pelo Milan para substituir Pioli, teria recusado a oferta, preferindo a seleção portuguesa.

O Milan continua atuando no banco, não sem algumas dificuldades. As dificuldades vêm de todos os lados e complicam um pouco os planos da empresa. O nome de Lopetegui, titular da Via Alto Rossi, estava estampado em um muro erguido por torcedores agitados. A candidatura de Domenico Tedesco foi cortada pela raiz devido ao seu desejo de continuar na seleção belga, conforme documentado ontem. O nome de outro treinador tem circulado nas últimas horas: Roberto Martinez, atual treinador da seleção de Portugal. Notícias importantes chegam dos seus homólogos portugueses, precisamente sobre o seu futuro e o potencial interesse do Milan. 'Oh Joko'.

Furlani Milão

Martinez disse não

Um jornal conhecido 'Oh Joko', na edição desta manhã das bancas, falou sobre o futuro do atual selecionador de Portugal, Roberto Martinez. Seu nome foi associado ao Milan nas últimas horas como o novo dono do banco rossonero para substituir Stefano Pioli. Conforme relatado por seus colegas, o treinador foi informado do interesse do clube rossonero, embora isso não aqueça a imaginação do treinador. Na verdade, Martinez tem demonstrado uma vontade clara e precisa de concentrar toda a sua atenção e energia na seleção portuguesa, provando assim que não está interessado no banco rossonero.

A mudança do Milão

O Milan, por sua vez, não pode esperar e adiar a escolha de um novo treinador. Com quem negociar o próximo mercado de transferências é mais importante do que nunca para atender rapidamente às demandas para um ótimo início de temporada.