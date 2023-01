Confronto entre ex-técnico do Santos e Cristiano Ronaldo no meio da Copa: quem manda aqui sou eu

Meses depois da Copa do Mundo, um jornal português revelou o pano de fundo do que realmente aconteceu no vestiário português.

Os antecedentes do acirrado confronto entre CR7 e o ex-técnico do Santos no vestiário de Portugal foram revelados.

Fernando Santos Sem treinador PortugalEle foi substituído por um ex-treinador da Bélgica. Roberto Martinez. foi expulso nas quartas de final contra o Marrocos e, ainda, divergências no vestiário na relação entre o ex-técnico e Cristiano Ronaldo Eles explicam apenas parte do profundo desencanto dos lusitanos que irrompeu no clímax.

Ficou imediatamente claro que o desentendimento entre o técnico e o campeão foi baseado no fracasso e foi demitido, mas só meses depois é que surgiram os detalhes do que realmente aconteceu dentro do vestiário. Como o desentendimento foi tão irremediável que dividiu o time em dois: de um lado os que não viraram as costas para o treinador, de outro os que não abandonaram CR7, em meio a toda essa confusão alimentada por boatos de um gesto sensacional do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

CR7 reagiu mal à substituição durante a partida contra a Coreia do Sul.

O ex-Manchester United ameaçou deixar a seleção em plena Copa do Mundo no Catar – isso foi negado – porque levou mal o contato que lhe foi relatado: ficou no banco contra a Suíça (rodada 16). Mas não foi uma bomba, na verdade houve um momento preciso, um episódio ocorrido antes do jogo contra os suíços que abalou a experiência de Portugal no Mundial.

O jornal Correio da Manhã revelou o confronto direto entre Santos e Cristiano Ronaldo. Reação de substituição contra a Coreia do Sul (última partida da fase de grupos).

Portugal acabou no banco contra a campeã Suíça e fora da estreia contra o Marrocos.

“Você não pode reagir assim, não se esqueça que estou aqui”, as palavras de Santos a CR7 foram que nunca esperava ser abordado daquela forma por um treinador que considerava um amigo. Sobre ele, isso é “Não gosta de repreensão”, esse debate foi desastroso. A posição do ex-técnico foi clara, a pessoa de maior confiança abriu os olhos e mostrou o que realmente aconteceu a favor da partida contra os asiáticos.

Ronaldo justificou-se Não falei com o treinador Mas um adversário pediu que ele deixasse o campo rapidamente. Foi o filho do ex-treinador quem o alertou sobre a verdadeira versão do episódio. “Eu vi o que aconteceu? Sim – disse Santos -. Eu não gosto nada disso. Mas falaremos sobre essas coisas no camarim. Pare”. Todos deveriam ver como ficou.