Bellaria-Igea Marina (Rimini), ex-policial municipal atira em homem de 70 anos e comete suicídio

Tragédia a Bellaria-Igea Marina, na província de Rimini, um homem de 82 anos matou uma mulher de 70 anos antes de tirar a própria vida com a mesma arma. O episódio aconteceu na tarde de sábado, 14 de janeiro, no estacionamento em frente à escola Giordano, na Via Rossini.

Assassinato-suicídio em Bellaria-Igea Marina

VP, estas são as iniciais do homem que mora em San Mauro Pascoli, que também marcou uma consulta com a vítima, um obstetra de 70 anos. São Mauro Pascoli. Ao que tudo indica, os dois estão namorando há alguns anos.

Segundo o testemunho de alguns transeuntes, os dois começaram a discutir de forma cada vez mais animada.

Uma investigação policial está em andamento

Na época, segundo a primeira reconstituição dos Carabinieri, o ex-policial metropolitano de 82 anos atirou contra a mulher – um Fiat Panda que ainda estava em seu carro – e depois, mais uma vez, voltou para o carro. – um Renault Twingo – ele se suicidou.

118 profissionais de saúde intervieram no local, mas só puderam confirmar duas mortes.

As investigações dos Carabinieri, coordenadas pelo magistrado interino, estão em andamento Paulo KengarelliReconstruir o motivo do homicídio-suicídio.