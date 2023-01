Osimhen foi um desastre e eles queriam nos dar aquele ‘pacote’ do Cristiano Ronaldo.

Victor Osimhen se tornou o líder e atacante do Napoli, mas no verão Jorge Mendes queria trocar com Cristiano Ronaldo.

Doze gols na Série A, dois gols contra a Juventus, cada vez mais à frente do Napoli. Este é atualmente Victor Osimhen. Um desenvolvimento constante do centro nigeriano, ele encontrou sua melhor dimensão na camisa azul ao lado de Spalletti.

O técnico do Napoli ri porque sabe disso Osimhen ainda pode crescer, há muito tempo entendeu que tem um potencial incrível. Uma corrida já vencida nos treinos por Aurelio De Laurentiis, que o tirou do Lille por cerca de € 80 milhões há três temporadas, mas agora pode ser revendida por um preço base mais alto. o Osimhen vale cerca de 140 milhões de eurosMas a temporada ainda não acabou.

Ainda no verão se falava em despedida da direção de Osimhen Manchester United. O todo-poderoso Jorge Mendes, na esperança de trazer Cristiano Ronaldo para Nápoles, tentou de todas as formas apoiar a mudança. O português sonhava em poder jogar a última parte da carreira em um clube que disputasse a Liga dos Campeões e o Napoli parecia o lugar ideal.

Mas uma troca Ronaldo-Osimhen teria sido um verdadeiro ‘pacote’ para o NapoliDe todos os pontos de vista. O português foi um campeão desastroso, capaz de ganhar tudo menos de exigir um salário de 28 milhões de euros por temporada. Além disso, Ronaldo aos 37 anos já não é o que era, mesmo a nível técnico e táctico, e nunca poderá garantir o mesmo dinamismo que Osimhen coloca em campo em todos os jogos.

Que Ronaldo está em declínio é comprovado pelo fato de que ninguém na Europa quer apostar nele. Por isso, apostou em uma aposentadoria de ouro com o Al Nasser, que promete € 200 milhões por temporada entre salário, bônus e patrocinadores. No geral, não é ruim. Mas é claro que a troca Osimhen-Ronaldo certamente não teria favorecido o Napoli.