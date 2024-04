CR7 vence Juve: caso salarial, português vence na arbitragem Veja quanto ele tem que pagar – Turin News

Cristiano Ronaldo venceu a Juventus (Quase) 10 milhões de euros. Esta é a conclusãoTrês árbitros (Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa) na disputa entre CR7 e o clube Juventus. A história refere-se ao diferimento dos pagamentos mensais da empresa hoje liderada pelo presidente Gianluca Ferrero. Chamadas de manobras salariais e nunca dadas ao campeão português.

Para ser mais preciso, CR7 receberá 9.774.166,66 milhões de euros (incluindo juros)., ou seja, quanto ele deveria ter arrecadado líquido de impostos e contribuições. Aqui está parte da sentença: “O tribunal arbitral, tendo proferido sua sentença final, rejeitou ou absorveu quaisquer outras questões, reivindicações e exceções, incluindo as audiências preliminares das partes,

1) Ao acolher a pretensão de “substituição extrema” desenvolvida por Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, há que confirmar a responsabilidade pré-contratual do arguido pelos motivos mencionados na história e, consequentemente, considerar-se a negligência contributiva. O autor condena a Juventus FCSBA a pagar ao autor, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, a quantia de 9.774.166,66 euros, acrescida de juros legais a contar da data da reavaliação do valor devido e da reavaliação anual do crédito;

2) Além dos custos do painel arbitral já pagos nos despachos proferidos durante o processo, compensa integralmente os custos de defesa entre as partes, e paga solidariamente à taxa de 50% cada uma nas relações internas. Assim decidido pela maioria, Prof. com dissidência do árbitro. adv Roberto Sacchi, em conferência privada de árbitros realizada em Milão em 15 de fevereiro de 2024, 22 de fevereiro de 2024, 7 de março de 2024 e 10 de abril de 2024”.