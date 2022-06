Mercado de Transferências Roma, Serie A nova pista: Pinto desafia Spaleti

Mercado de Transferências Roma, Série A Nova pista para Diego Pinto. Os portugueses estão a ver o jogo do Nápoles e à procura de reforços para Moe.

Possibilidade direta entre Roma e o napolitano Spallatti Este Mourinho Eles mantêm os olhos no perfil que se saiu tão bem nesta temporada. Diego Pinto fez uma pesquisa para tirá-lo da competição em vista da sessão do mercado de câmbio de verão, eis o que vai acontecer em vista do mês de julho. A temporada de Giallorossi está a todo vapor, A vitória na Liga de Conferências quebrou o ritmo da copa de quatorze anos. Agora Diego Pinto está encarregado de fortalecer a equipe da Special One, com uma nova pista no meio-campo da Serie Ail.

O novo nome da Série A e a vela foram lançadas no Napoli Luciano Spaletti. Diego Pinto está trabalhando incansavelmente para construir o novo núcleo da equipe Giallorossi, enquanto desfruta de uma temporada de férias digna após a vitória europeia na Liga de Conferências de Mourinho. O foco muda para o trabalho do gerente geral de Giallorossi, que pode equilibrar vendas e novas entradas para entregar a melhoria esperada na qualidade da equipe Roma. José Mourinho apelou aos portuguesesPara contra-atacar mesmo no auge da Série A, a equipe de Kiloroci deve elevar o nível técnico da equipe, e aqui está uma nova opção para o centro nervoso do campo.

Mercado de Transferências Roma, Serie A: Nova pista em Pinto e Mau Challenge

O gerente geral da Roma jogou a mão para o Napoli em vista da sessão do mercado de câmbio de verão. Na edição de hoje, Diego Pinto fez um levantamento, já que o estafeta foi reiniciado pela Tello Sport. Jean Victor Makenko Da Udinese. O meio-campista francês, em sua segunda temporada no Friuli, tornou-se protagonista de uma excelente partida contra a Roma. Com o relançamento do jornal esportivo Pinto, ele iniciou contatos para arrebatar o meio-campista de 23 anos do ex-grande Luciano Spaleti. O francês é o perfil favorito do treinador toscano, mas Mourinho também está de olho nele, com as próximas semanas necessárias para entender melhor seu futuro.