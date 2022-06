Salerno esfaqueia dois mosquetões: soldados atiram na perna dele e o prendem

Trinta e quatro presos, que Depois de ameaçar severamente alguns de sua família para pagar uma grande quantia, Ele se opôs à oposição violenta aos carabinieri do departamento de operações de Salerno e à empresa Eboli que interveio em sua casa. Ele os ameaçou com uma faca e fugiu para os arredores. O exército o perseguiu, e após alcançá-lo, tentou desarmá-lo, mas o homem esfaqueou os dois: Um tinha hematomas nas mãos e o outro tinha um corte longo do pescoço ao abdômen E vários ferimentos na cabeça.

Fuga na casinha

Houve momentos de grande tensão: o exército se defendeu com dois tiros, que feriram as pernas do invasor. Apesar de seus ferimentos, ele subiu no telhado de uma cabana e retomou seu voo. Somente após a intervenção da unidade especial do comando provincial de Salerno Carabinieri será equipada com equipamentos especiais. TasersO homem largou a faca que ainda segurava na mão e se forçou a se render.