Derby Capitolino para o meio-campista do Besiktas

Mercado Lazio – O Lácio maurício sari Atualmente em segundo lugar na liga uma liga. A próxima partida agendada é contra Lowe Masala Dia 14 de abril às 20h45. Nas últimas horas, notícias do mercado podem mudar os planos dos Biancocelesti. O meio-campista está no radar da Lazio e há motivos para trazê-lo para a Itália no verão. Aqui estão os detalhes.

O jogador em questão Kedson FernandezAtual meio-campista Besiktas. Isso foi relatado por um portal turco Fanático. O português fez 26 jogos nesta temporada e deu 4 assistências. Tem experiência na Liga dos Campeões ao serviço do Benfica e do Tottenham, sendo que este último clube disputou apenas dois jogos nas competições europeias.

Lazio está esperando para saber o futuro Milinkovic-Savic E Luís Alberto, Roma, outro rival dos Biancocelesti: os Giallorossi estão interessados ​​no jogador. Um ponto a favor da Roma é certamente José Mourinho, que pode pressionar o meio-campista a escolher o técnico português para os Giallorossi. Uma referência para o mercado que certamente trará muitos desenvolvimentos no futuro.