Fumante encontrado morto em casa em Jesolo, investigação de homicídio

Roberto Basso, tabacaria de 65 anos da empresa San Donna Carabinieri, foi encontrado morto na manhã de segunda-feira em sua casa via Antiche Mura em Jesolo Pies, com um ferimento na nuca, morando sozinho. Uma loja fechada na Piazza Marina, tranquila e por um tempo sem notícias de si mesma. A polícia foi alertada. Quando a porta da casa de Basso, numa zona algo isolada do centro e do Lido, foi aberta, os militares encontraram o seu corpo lá dentro e iniciaram uma investigação, informando o Ministério Público. Todas as hipóteses em torno do seu desaparecimento estão agora a ser investigadas pelos Carabinieri de Veneza, que não descartaram a possibilidade de homicídio. Desde as primeiras experiências, de facto, não parece ser uma doença do desaparecimento do tabaco Jesolo. O médico legista presente no local comunicou o resultado da autópsia ao magistrado de plantão e serão iniciadas novas investigações sobre o envolvimento de outras pessoas na morte.

O irmão mais velho aparentemente contou à irmã que tinha ido visitar Roberto e o viu pela janela. Aí não houve nada, talvez ele não tenha percebido que estava ferido. Depois de muito tempo sem qualquer informação, o cunhado acionou o pronto-socorro. O ferimento na cabeça de Basso deve fazer com que o julgamento seja remarcado. Ele provavelmente estava doente e é difícil acreditar que tenha ficado tão para trás. No entanto, qualquer hipótese sobre o desaparecimento da tabacaria Jesolo está a ser investigada pela polícia, embora nunca tenha descartado à partida a possibilidade de homicídio. A equipe forense passou o dia examinando a casa, concentrando-se fortemente nas grades externas que vão do primeiro andar até as escadas. Calmo, muito reservado, Roberto não constituiu família própria, mas estava cercado de parentes, e até recentemente perdeu a mãe idosa, que morava no meio do campo ao seu redor. Ontem parentes, cunhados e conhecidos estiveram perto de casa até a noite.

Eles se abraçaram e choraram. Andrea e Francesca, irmãos, ele mais velho, ela um pouco mais nova, ainda com sessenta anos, trancaram-se no carro sem sair do portão da villa da tabacaria, que também tem um primo Ruggioro, que também tem um primo. Tabacaria. A equipe forense nem saiu da casa e começou a reunir fotografias, pegadas e evidências para desvendar o mistério da dramática morte do homem. Esse ferimento na cabeça nos fez pensar nas consequências da violência. E a partir da marca entre o crânio e o pescoço encontrada pelo médico legista, os operadores podem ter deduzido o tamanho e o formato do objeto usado para esmagar a cabeça. Tanto que chegaram a fazer buscas com drone.

“A comunidade de Jesolo está com o coração partido – disse o prefeito de Jesolo, Christopher de Sotti – acredito que nesta primeira fase é apropriado não se envolver em conclusões ou suposições que não sejam apoiadas por informações confiáveis ​​publicadas por especialistas. o que aconteceu e a proximidade dos familiares permanece, agora basta deixar os investigadores trabalharem, eles com a sua própria experiência para esclarecer este assunto com contornos tão tristes devem esperar.