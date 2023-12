Polícia encontrou duas cartas de condução portuguesas e gregas falsas

Em apenas duas semanas, a polícia local de Reno Galliera, na província de Bolonha, encontrou dois condutores de veículos industriais que viajavam com licenças inválidas. Ambos os motoristas eram estrangeiros, um chinês e um paquistanês, e tinham licenças falsas de Portugal e da Grécia, respetivamente. A polícia observa que ambos os documentos são de boa qualidade e, portanto, podem ser enganados em uma inspeção superficial. No entanto, ele estava cético quanto à diferença entre a nacionalidade do proprietário e a nacionalidade do licenciado.

Mais tarde, as autoridades realizaram testes aprofundados usando equipamentos da polícia local e os compararam com amostras reais de carteiras de motorista. No final da investigação foi aplicada uma multa de 5.100 euros por conduzir sem carta de condução, foi apresentada uma queixa-crime por informações falsas e o veículo foi parado. Reno Gallira, comandante da polícia local, explica que o fenómeno das cartas de condução falsas continua a crescer e as mais falsificadas provêm de países da UE.