Cristiano Ronaldo, a pista é sem dúvida: quando se vai aposentar

Cristiano Ronaldo, sem dúvida, interveio na questão da retirada e seu anúncio remove qualquer dúvida sobre isso.

Cristiano Ronaldo Ele está tendo a melhor temporada de sua carreira. o campeão português Na realidade é uma situação muito delicada Manchester United. Dentro do estojo Dez Falcões Tentando descobrir quanto apostar nele. As declarações do treinador sempre apontam para um começo CR7, mas na verdade o significado é diferente. Embora agora Aviso do jogador Realmente muda tudo.

Nesta temporada Cristiano Ronaldo Ele se viu empurrado para o banco várias vezes por seu treinador Manchester United E tem sido a força motriz por trás de várias reflexões. Depois de não poder casar no time que jogou Liga dos Campeões, CR7 Ele se juntou tarde demônios vermelhosIgnorando o Pré temporada.

Crise inicial Unido Certamente não suporta um ambiente descontraído e “bancada” Cristiano Ronaldo Consistente com os primeiros sucessos Liga Premiada Definitivamente não ajudou Português. No entanto, as coisas agora estão começando a melhorar para o veterano que marcou seu primeiro gol da temporada para ele Unido Na vitória Liga Europa Semana passada vs Xerife.

Cristiano Ronaldo e a aposentadoria, eis o plano

Muitos temiam que mesmo para um campeão CR7 A hora de contar estava se aproximando Chega de futebol. Em vez disso, como durante uma cerimônia de premiação jogador português do anoO campeão fez uma declaração importante.

Cristiano RonaldoEle já marcou 117 gols em 189 partidas pela seleção. Seleção Lusitana Mesmo depois disso o mundo Este inverno Catar. A ambição deEx-Real Madri é levantar-seEuropa de 2024Quando tinha 39 anos.