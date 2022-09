Putin anunciou “desmobilização parcial” na Rússia

Em um discurso televisionado muito esperado, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma “desmobilização parcial” na Rússia na manhã de quarta-feira, com o objetivo de encontrar novas tropas para enviar à guerra na Ucrânia. O anúncio é tão significativo que o regime russo até agora se recusou a iniciar a mobilização para evitar admitir que está travando uma verdadeira guerra na Ucrânia: sempre a descreveu como uma “operação militar especial”. Por meio da desmobilização parcial, muitos reservistas são chamados de volta ao serviço, o que significa que, apesar de fazerem parte das forças armadas, estão de licença permanente por causa do serviço militar passado, outros empregos e, em tempo de paz, não. Para participar de operações militares.

No entanto, a mobilização parcial é um meio termo para a mobilização geral de toda a população que alguns haviam previsto antes do discurso: permitir que o regime russo não declarasse formalmente a guerra (com consequências potencialmente terríveis, como impor a lei marcial em todo o país) e manter a normalidade para a maioria dos russos sem reservas. No entanto, milhares de pessoas que até agora levaram vidas comuns (e que não têm muita experiência militar) podem ser chamadas para a guerra onde a Rússia está atualmente em um estado enfraquecido.

De acordo com informações Será dado façam Reuters De acordo com o Ministério da Defesa russo, há cerca de dois milhões de soldados no total, e 300.000 serão chamados de volta ao serviço nesta “desmobilização parcial”.

Em seu discurso, Putin também ofereceu seu apoio a referendos sobre anexação à Rússia por autoridades russas e pró-russas das regiões ucranianas de Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, ocupadas militarmente pelos militares russos e seus aliados. . Os referendos foram anunciados por autoridades russas e pró-russas na terça-feira e devem ocorrer entre 23 e 27 de setembro.

Os referendos serão organizados por forças de ocupação em territórios ucranianos ocupados militarmente pela Rússia e despovoamento devido à guerra: portanto, espera-se que mesmo os votos sejam manipulados e não confiáveis.

Anexar grande parte do leste e sul da Ucrânia e transformá-lo em território russo pode permitir que o regime de Putin argumente que a Ucrânia, em sua contra-ofensiva, está atacando diretamente a Rússia, dando-lhe assim uma desculpa para expandir o conflito militar. Depois disso, as pesquisas foram anunciadas com um pouco de pressa Contra-ofensiva ucraniana no nordeste Gerencia nas últimas semanas para recuperar grandes territórios ocupados.

Putin atacou o Ocidente, usando beligerância agora familiar e retórica agressiva. Ele disse que “o objetivo do Ocidente é enfraquecer e destruir a Rússia”, e novamente apresentou a possibilidade de usar armas nucleares durante o conflito: “Se a integridade territorial de nosso país estiver ameaçada, usaremos todos os meios à nossa disposição para proteger o povo. Isso não é um tolo”. Se confirmado, eles também se enquadram na definição de “integridade territorial”.

Tanto a “mobilização parcial” quanto o apoio a referendos em territórios ucranianos ocupados são de fato uma grande escalada do conflito na Rússia e um sinal claro de que Putin não apenas quer continuar a guerra na Ucrânia, mas não quer abri-la. As negociações de paz, no entanto, querem comprometer mais homens e meios, embora até agora seus objetivos militares tenham sido amplamente decepcionados.