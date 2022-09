Residência Artística e Exposição de Arte e Arquitetura

“Visões Ficções” é a segunda residência artística gerida pela Antilia Gallery no âmbito do stand da Croácia do projeto ARCI “Stand by”. E o vencedor do Concurso para Municípios – Região de Puglia com o projeto do Município de Altamura. O arquitecto Filipe Baixao (Corpo Atelier, Portugal) irá expor obras criadas durante a sua residência em Altamura, bem como um estudo digital da fachada principal do Ex Conservatorio Santa Cruz via Santa Cruz no centro histórico.

Início 21 de setembro de 2022

18:00 – Via Santa Croce 12

Discuta o trabalho do Corpo Atelier com Carlos Machado e Moura (Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto), Vincenzo Bagnato (Politécnico de Bari), Domenico Pastore (Politécnico de Bari).

19h30 – Via Santa Cruz 20

Cerimônia de abertura da exposição

A exposição vai até 16 de outubro.

Garbo é um atelier de arte e arquitetura focado no estudo e elaboração da anatomia arquitetônica. A Garbo está sediada em Faro, no sul de Portugal, e trabalha através do desenho e redesenho, modelagem e remodelação, pensamento e re-pensamento. www.corpoatelier.com

Crocevia Stand By é o “Stand By” da ARCI; Destina-se a divulgar e promover o conhecimento do território Murgian, que gira em torno de atividades arte-culturais e hospitalidade turística. De fato, o espaço é considerado uma plataforma de compartilhamento da cultura, que se viabiliza através das estratégias de participação das populações locais e do envolvimento das realidades locais.

Galeria Antilia: Este é um projeto de observação de viagens. Ao criar displays, instalações e oficinas, Antilia migra para espaços ocultos para serem recriados tecendo novas relações com o meio ambiente. Antilia gosta de enfatizar espaços não utilizados na cidade, transformando-os em objetos vivos para experimentação. Desde 2018 é curador de eventos culturais onde mais de 100 artistas, arquitetos, designers e fotógrafos italianos e internacionais compartilham suas pesquisas visuais sobre temas contemporâneos. Site: http://www.antiliagallery.com