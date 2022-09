Teste de penalidade para uma condenação

Jornalista freelancer desde 2014. Há mais de 10 anos lida com comunicação e informação na Internet, escrevendo sobre diversos temas: de esportes a notícias, passando por política e entretenimento. Ele colaborou com importantes jornais e revistas de papel, bem como emissoras de rádio e televisão.

Momentos de pânico entre pacientes na sala de emergênciaHospital San Camillo em Roma Tarde de segunda-feira, 19 de setembro: 25 entrou no hospital Capitolino em Gianicolense e bateu um casal. De acordo com a primeira reconstrução dos fatos, trata-se de uma Uma greve punitiva está ligada a uma repreensão.

O que aconteceu

A história foi relatada por ‘La Repubblica’. Tudo decorre de uma briga entre um casal e um homem dentro do condomínio Largo Verratti, na região de Marconi. Uma mulher romena, de 41 e 42 anos, e seu amigo romeno ficaram feridos na briga, assim como um homem eslavo, 46, que foi o primeiro.

Ambas as vítimas decidiram procurar atendimento no Pronto-Socorro San Camilo. No entanto, no mesmo hospital, um homem de origem eslava chegou mais tarde. E não sozinho.

Crédito da foto: ANSA

Entrada do Hospital San Camilo em Roma.

Ataque de pênalti

O técnico de 46 anos apareceu em San Camilo com 25 companheiros de equipe do departamento de Vicolo Savini. A mulher, que foi agredida pela primeira vez, recebeu alta por volta das 16h, quando 15 homens a cercaram no estacionamento, agarraram-na pelos cabelos, chutaram-na e espancaram-na. E depois o segundo ataque: de acordo com o relato de algumas testemunhas já ouvidas pelos Carabinieri, 5 outros ciganos entraram na área de emergência e espancaram o companheiro da mulher, quebrando-lhe o nariz e algumas costelas, e hematomas por todo o corpo. No entanto, no caos, Slaw, de 46 anos, também ficou ferido.

O motim foi interrompido pela polícia. Todos os protagonistas do ataque fugiram, exceto 3 que ficaram feridos: O Predição 10 dias para uma mulher com traumatismo craniano e traumatismo craniano, 17 dias para uma mulher de 46 anos por uma lesão craniofacial por agressão e 30 dias para um romano de 42 anos por fratura de nariz e costelas e lesões diversas. partes do corpo.

Investigação

lá O advogado abriu um arquivo Em investigação após receber informações dos Carabinieri por ferimentos graves Ele mandou capturar algumas imagens das câmeras Para reconstruir a dinâmica do que aconteceu. Não está excluído que todos os três tenham conhecimento prévio.

Fontes do Hospital São Camilo Eles disseram ao ‘La Repubblica’: “Nenhum departamento foi danificado por este ataque. Certamente havia tensão lá devido aos gritos e empurrões envolvendo a equipe médica e os pacientes. Como sabíamos que havia uma lesão fora do hospital, uma equipe veio para San Camilo para acertar uma conta entre eles”.