Entre eles estava Dimitri Ianone, ex-rival do Il Collegio

Houve mais sangue nas estradas em outra carnificina na noite de sábado: dois acidentes ocorridos a poucos quilômetros um do outro Caserta. Em dois acidentes rodoviários ocorridos durante a noite, 4 pessoas ficaram feridas, todos meninos: o mais grave na Via delle Dune em Villa Litterno, quando dois carros colidiram de frente, morreram três jovens, um jovem de 19 anos e dois meninos de 23 e 24 anos e três ficaram gravemente feridos.

Quatro jovens que regressavam de algum clube num Abarth 500 deram de cara com 500 mulheres, de 49 e 54 anos, na Via delle Dune, estrada que liga ao município napolitano de Giuliano, na Campânia, em Villa Liderno. Casabesenna; A colisão foi tão violenta que os jovens ficaram presos entre os lençóis do carro.

Os bombeiros intervieram no local e trabalharam para libertar os jovens, mas estes morreram instantaneamente; sobre isso Filomena Del Piano19 anos, natural de Santa Maria Capua Veterre e residente em Aversa, Dimitri Tammaro Iannone, 24 anos, e Roberto Patiga23 anos, ambos de Villa Litrno.

Um quarto passageiro, um homem de 21 anos de Giugliano, na Campânia, e um casal do outro carro ficaram gravemente feridos.

As investigações e investigações para reconstruir a dinâmica foram realizadas pelos Carabinieri da Companhia Casal di Principe, embora não tenha encontrado câmeras e testemunhas no local; Só restavam marcas dos freios no asfalto.

Acidente em Caserta, o que aconteceu

No entanto, em Caserta, a vítima de 20 anos parece ter feito tudo sozinha em seu carro enquanto viajava pela estrada estadual Appia; Quando os bombeiros do comando de Caserta chegaram ao local, encontraram o carro capotado no meio da estrada e o motorista atirado contra um poste à beira da estrada. Os bombeiros da Divisão Chaff (Speleo-Alpine-River) tiveram que intervir para resgatar o jovem de 20 anos, já falecido.

“Mais uma tragédia nas estradas italianas, é importante que o Parlamento aprove o mais rapidamente possível (antes do verão) a nova lei sobre segurança rodoviária na qual temos trabalhado há meses. ser feito rapidamente.” Assim, o Vice-Ministro-Chefe e o Ministro Matteo Salvini Após um grave acidente em Caserta.