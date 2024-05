Terni: “Este é o momento em que estou esperando pela misericórdia” com Gabriel Português no palco na República Tcheca

A temporada 23/24 no Teatro Secchi de Terni termina na quinta-feira, 23, e na sexta-feira, 24 de maio, às 20h45, “É hora de esperar pela graça”De Pier Paolo Pasolini, dirigido por Fabio Candemi, estrelado por Gabriel Português.

La Fabbrica dell’Attore-Teatro Vascello, uma produção do Teatro Verdi Pordenone Teatro di Roma – Teatro Nazionale.

“Este é o momento em que estou esperando pela graça”é uma biografia sonhadora e poética de Pasolini através de seus roteiros.

Os temas da visão e da ekphrasis são centrais nesta obra, que começa com a criança vendo o mundo, a luz, a natureza, pela primeira vez (Édipo) e continua com a visão antiga e religiosa do mundo de Centauro. (Medéia) e através da “vitalidade desesperada” na flor da cena das Mil e Uma Noites e da Ricota vemos o surgimento de uma Itália desfigurada pelo novo fascismo de consumo (A Forma da Cidade). Entrevistado, ele diz: “Sou uma força do passado”.

As palavras “vê”, “como visto”, “vemos”, “olhar”, “pelos olhos de…” aparecem com frequência em todos os textos selecionados e é importante desenvolver esse fio condutor no tema do ver. . Durante o período de redução da capacidade de ver as coisas.