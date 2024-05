Aviso de mau tempo em Bolonha, Valzamogia: escolas fechadas debaixo d’água

Bolonha, 20 de maio de 2024 – Três horas de chuva torrencial, uma ‘bomba d’água’ Aconteceu entre 17h e 20h de hoje Savigno, Monteveglio e BassanoHá um ano, inundações e deslizamentos de terra derrubaram toda uma paisagem, trazendo o calendário para Valsamogia. Todas as escolas de todos os níveis estarão fechadas amanhã Em Valsamoggia: Será decidido pelo prefeito Daniele Ruscigno.

Aviso meteorológico em Valzamogia na região de Bolonha: Via Mercatore no entroncamento da estrada provincial Passano-Monteveglio à direita

E estava escuro quando o carro chegou Defesa CivilEu sou BombeirosHá polícia e cidadãos Ele começou a fazer matemática Com o prefeito de Valsamogia, Daniel RuscignoA partir das primeiras informações e estudos que continuaram durante toda a noite, ele definiu “Um desastre”.

“O cinema é difícil de definir, Deslizamentos de terra, inundações de edifícios públicoscomo Cantina e dois ginásios da Escola Savigno”.

Novamente: “A primeira estimativa de dados é de aproximadamente 80 mm de chuva caíram em 3 horasPrecipitação média esperada Em 3 meses. por agora Ninguém ficou ferido ou desaparecido Quando houve várias intervenções para ajudar as pessoas.”

Encontro às 21h30 Tente criar uma imagem do Coc (Centro de Operações Municipais) Um cenário que já foi registrado Inundações em porões, carros na estrada, Lojas em longos trechos do provincial Val del Samogia entre Rio Mercador, Rio d’Orso, Castello, Montalogno, Isonzo, Tintoria, Ponzano e Sappolino, e um perigo de trânsito, mas se estende até 28 entre Monteveglio e o antigo Perce Bazzanese alla Muffa, depois a capital provincial Bazzano, Zanasi, Togliatti, via Mazzini.

“Um tem danos generalizados A água é fundamental em Castelletto Devido a isso, o serviço está interrompido no momento. As equipes de intervenção da HERA estão trabalhando, mas atualmente não há estimativas sobre o tempo de restauração”, relata o prefeito Ruscigno.

Embaixo da agua Embora Reabilitação de tubulações e calçadas, Praça MonteveglioDepois, para norte em direcção a Corallo Industrial Estate.

Nenhuma inundação foi relatada em SamojiaDos dois ramos, o primeiro a ser atacado foi a fronteira com Modena, via Degli Esposti e via Castello.

À noite “com a intenção de aproveitar a área tanque expansível, Os técnicos da região da Emilia-Romagna decidiram Quebre a barragem de Mussa Para permitir o escoamento da água na parte ativa da pedreira Padulle”, afirma o prefeito Ruscigno.

“Temos um laboratório com quase dois metros de água lamacenta”, diz Zuraykai sobre a sua operação ao longo do Janasi, que quatro anos depois se transformou num rio sem margens através de Karnevali.

Ataque do Evangelista

Evangelisti (FdI) no ataque.: “Bajano, Valsamogia, está chovendo. Talvez seja chuva forte, mas isso não justifica inundar ruas, porões, fábricas que suspenderam turnos – escreve em comunicado -. Está acontecendo hoje como acontecia há cinco anos E os cidadãos de Valsamogia devem fazer algumas perguntas. Quais tarefas foram realizadas e como? Por que isso ainda está acontecendo? Devido à necessidade de cuidados com a área, são esvaziados drenos e poços e principalmente mantidas barragens. Bonacini e os presidentes de câmara de esquerda deveriam aprender com o governo Meloni, cuidando do seu próprio território em vez de se envolverem em campanhas eleitorais perpétuas.

