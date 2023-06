A melhor versão de mim

Labo Elkann encontra seu porto seguro em Joanna Lemos: Na novela 2000, a horrível ex-filha de Agnellis fala sobre si mesma.

labo Elcon Ele levantou a cabeça. Obrigado por tudo Jonas lemos, um português de cinquenta anos, trouxe uma enxurrada de estabilidade à vida dos filhos apavorados da família Agnelli. A novela, de 2000, é um retrato desse amor com fotos inéditas e relatos de herdeiros da noite em que quase morreu. Recuperação com um antigo piloto de rally português.

drama de 2005

O escândalo de 2005, o passado vivido com um impulso autodestrutivo, que Lapo Elkann nunca escondeu, e hoje, após um processo de reabilitação, diz com a clareza de quem sabe que está longe dessa pessoa: “A oportunidade de distribuir as cartas de pôquer da vida me deu um royal flush. Mas se eu não souber jogar, perco tudo.” Depois desses fatos, o resgate. e casamento com Joanna Lemos.

Casado com Joana Lemos

O Casado com Joana Lemos Esse foi aparentemente o ponto alto da vida pessoal de Labo Elkan, e talvez o segredo de tudo. Ex-piloto de rally (pilotou motos de 1990 a 1995 e carros de 1996 a 2004), tornou-se um empresário especializado na organização de eventos sempre ligados ao mundo das corridas desportivas. Sobre ela, Labo disse: “Casamento é criar uma família com alguém que você valoriza, respeita e ama. É difícil até tentar: uma coisa é encontrar o amor, outra é construir um. Ela me ajuda a me tornar a melhor versão da minha esposa. Eu confirmo isso. Eu acordar todas as manhãs e ver a mulher ao meu lado. Orgulho de ver”. Em vez disso, ela disse sobre ele: “Senti uma afinidade tremenda com os objetivos existenciais de Labo. Ele era incrivelmente criativo, mas acima de tudo me impressionava sua generosidade sem limites para com os outros”.