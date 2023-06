Mulher desaparecida em Florença, pais de Kate ‘quem viram’: “Deixe-a ir”

Florença, 14 de junho de 2023 – “Ajude-nos a encontrar nossa filha”. Este é um apelo para ‘.Quem viu?‘, na Rai3, os pais de Catarina e Miguel KataO Menina de 5 anos desaparece em Florença. “Não sabemos de nada. Deixe-a ir”, pede a mãe da criança ao vivo na televisão.

“Pergunto onde está minha filha, não sei de nada – diz a jovem mãe em prantos – sinto muita falta da minha filha, por favor, deixe-a ir. Não a vejo nem tenho notícias dela há cinco dias. Por favor. Deixe ela ir”, diz Catherine Alvarez, 26 anos, com lágrimas nos olhos.

“A polícia e os carabinieri não nos disseram nada – diz o pai, que foi libertado da prisão – não sei quem pode ter levado. Não sei o que pensar. Não acredito. “. “minha filha foi sequestrada, não sei se foi por extorsão ou de outra forma. Não sei”, diz Miguel. Então o homem disse: “Ele veio para a Itália com um bebê de seis meses e cuidou dele. Um quarto em Florença, em Prato, em Poggio a Caiano, Quarata. Procuramos um quarto, mas com um bebê descobri que alugar na Itália é difícil. Então, graças a Deus, encontrei este lugar através de um peruano que me disse que havia um hotel movimentado e viemos para cá”.

O homem disse: “Não pagamos aluguel. Temos Pago apenas uma vez, compramos um quarto com minha esposa. Então meu cunhado também tinha um quarto. Aí eu trouxe meu pai e minha mãe”.

De onde Kate veio? E com quem? Esta é a pergunta que o programa Roy tenta responder. Outra porta atrás da entrada principal do antigo Astor Hotel, o prédio onde Kata desapareceu no último sábado, 10 de junho, pode ser vista nas fotos. Um morador diz à tripulação que a menina pode ter sido retirada daquela entrada.