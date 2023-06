Granadas na banca de jornais. Revisão de imprensa de SalernitanaNews.it – ​​​​notícias de Salernitana

manhã O jogo de Salerno começa com Alfonso Maria Avagliano: “A gaiola do sino da granada. O futuro de Sousa é decidido por Irvolino. O proprietário também pode optar por deixar o treinador português na sela. Caso contrário, alternativas válidas estão prontas: outra inteligência está pronta no final da semana”. Com a assinatura de Pasquale Tallarino: “Um milhão por memorando, piro na pole position. Goleiro mexicano renova por um ano Seppe prepara sua despedida e Pirola é resgatado. Vamos tentar fortalecer a bateria abaixo. Nós amamos Somme e Valerie. Carregue sempre o Tallarino no ombro: “A Primavera renasceu. E o Cupilado está nas audições.

cidade Sabato abre a peça com Romeu: “Mercado, diretor esportivo De Sanctis vai para o ataque. Grandes manobras começaram: tudo gira em torno de Thea no campo de ataque. Coulibaly na armadura, Pirola para o resgate”. Romeu recua: “Susa-Hippocampus, jogo começado. O treinador tem até terça-feira, dia 20, para terminar a relação com Salerno”. Alfredo Boccia na página seguinte: “Salernitana, precisamos de um gerente geral. Iervolino pretende reforçar o quadro administrativo e olha atentamente para o Centro Desportivo, Arechi e assinaturas”.