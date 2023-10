Ex-namorados da Whirlpool se identificam e se sentem reempregados – Notícias

Um armazém vazio – a fábrica histórica onde foram fabricadas as máquinas de lavar Whirlpool – é uma pequena mesa, alguns documentos prontos para serem assinados. Por um lado, um executivo com Felice Graniso, CEO da Tea Tech, e por outro lado, a Italian Green Factory, a primeira trabalhadora contratada pela empresa do Grupo Napolitano. Via Argine, em Nápoles, a sua função principal era industrial. Reunião às 7h30. Desiré Cocozza tem 35 anos. Sua filha nasceu há seis meses, dias depois que a Tee Tech foi encarregada de trazer o barulho e o maquinário de volta ao armazém agora vazio.

Um duplo renascimento para uma mãe e uma cidade. A fábrica verde italiana do grupo napolitano Tea Tek deve substituir a Whirlpool pela Argine. “É uma sensação linda. Hoje minha vida de trabalhadora e mãe recomeça”, conta emocionada a mulher, ao lado do marido e da filha pequena. Colegas e colegas de trabalho irão apreciar isso.

Foi o fim de um sonho que durou quatro anos e cinco meses. Imediatamente se inscreveram outros trabalhadores e, depois, gradativamente, todos os demais: 312 pessoas. Ao meio-dia chegaram os jornalistas, convocados pela alta direção da empresa. Todos eles são, ou quase todos eles são. Os sindicatos, obviamente, mas também as empresas, no papel do prefeito Gaetano Manfredi e o governo, no papel de prefeitos como Claudio Palomba, tiveram que governar com o seu antecessor, 53 meses de tensões sociais, marchas, ocupações e bloqueios de autoestradas.

Vídeo A primeira funcionária contratada pela antiga Whirlpool, Tee Tech, foi uma mulher

“É uma história de trabalho, de recomeço, de inovação – diz o prefeito – uma bela história de Nápoles, partindo de uma crise industrial muito dolorosa, recomeçando, começando com um novo empreendedor, com uma nova empresa. olha para o futuro, para a mudança ecológica, para a tecnologia avançada. Segundo o Primeiro-Ministro, “hoje é uma decisão importante e prova que com boa vontade, união entre todos, resultados podem ser alcançados”. Hoje, lanternas e cadernos reivindicam a satisfação de todos.

“É urgente liderar a solução do assunto – afirma o comissário do Zes Campania, Giosy Romano – não são coisas que me pertencem. Tenho orgulho de ter determinado estas condições num período limitado. levará quatro meses e meio”, disse ele.

Vídeo Ex-Whirlpool, Tea Tech contrata 312 trabalhadores: ‘Um sonho acaba’

Em Itália, o ministro do Comércio e das Indústrias, Adolfo Urso, lembrou que “todas as empresas trabalharam em conjunto para fechar a crise que durou 4 anos”. “Segundo Nicola Ricci, chefe da CGIL de Nápoles e Campânia – este poderia certamente ser um modelo de réplica – se o governo não decidir criar apenas oito SEZs no sul”. “É um momento de alegria e esperança – segundo Crescenzo Auriemma e Antonio Agreso, Secretário Geral e Secretário Regional da Uilm Campania, respectivamente – não só para o pessoal da unidade de Argine, mas também para todo o Sul”. “Agora – segundo Piaggio Trapani, secretário-geral da Fim Sislin de Nápoles – devemos provar que é possível investir no Sul e sobretudo produzir”.

Reprodução protegida © Copyright ANSA