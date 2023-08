Série A: João Félix está livre na dupla

O avançado português encontra-se à margem do Atlético de Madrid e quer rescindir o seu contrato.

Um verão em casa totalmente gasto joao felix noAtletico Madrid. ex centroavante benfica Depois de já ter sido lançado em janeiro passado por empréstimo, ‘Colconeros’ não faz parte dos planos Chelsea. No entanto, uma experiência decepcionante desencorajou os ‘Blues’ de esforços de recuperação subsequentes.

De volta a Madri joao felix Ficou claro desde o primeiro momento que não havia espaço para flashbacks. Nesse sentido, inicia-se em declarações de amor barcelona, Eles só tiveram o efeito de enfurecer ainda mais todo o ambiente Colconero, incluindo o treinador Simeão. Se a Premier League ainda é uma alternativa viável, a hipótese da Arábia Saudita não pode ser descartada.

Com o contrato a expirar em junho de 2027, não é mesmo fácil aliciar os portugueses por um preço razoável ao oferecer mais de 120 milhões de euros.Atletico Madrid Deve ser em 2019. Conforme relatado na Espanha nas últimas horas, o inesperado pode ocorrer. De fato parece que sim joao felix Para pôr fim a uma situação em que o limite foi atingido, pretende pedir a rescisão formal do contrato.

Mercado de transferências Roma e Juve, Série A para João Félix de graça

Apesar das complicações em torno desta última situação, joao felix Ele ainda quer tentar se libertar sem nenhum custo.

A cláusula permitiria que os clubes italianos voltassem a disputar o atacante português. Uma pesquisa lançada hoje nas redes sociais do Calciomercato.it perguntou qual sistema ficaria mais confortável com talentos não revelados no campeonato italiano. joao felix.

Se naquele dia Twitter estava lá Roma Em vez disso, os usuários do Telegram determinaram que a grande vitória estava livre da competição com 34,1% dos votos. Juventus com 56%. Atrás do preto e brancoentre 19%, seguido por Milão 15% e Roma Em 10%. Em busca de um atacante, os giallorossi poderiam resolver muitos problemas contratando um centroavante. João Félix.