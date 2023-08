Intervenção em Edifício ASL Ocupado

Florença, 17 de agosto de 2023 – Dez dias após a intervenção no Centro Comunitário da Córsega, o novo cirurgia Os ticos são tomados de madrugada. é sobre outra coisa Descarga Via Ponte di Mezzo, no nº 27, há uma O prédio da Asl está ocupado Por muitos anos.

O prédio ocupado ilegalmente pelo inimigo nos primeiros meses de 2016 – explica o advogado. Colaboração Estudante Universidade.

12 Fotografia (Foto de Marco Mori / New Press Photo)

A operação, que começou por volta das 6h, foi concluída em poucas horas. Dentro do prédio eram um pouco mais baixos uma dúzia de inimigosQue foi impedido de acessar o telhado.

Às 9 horas, cerca de vinte pessoas se organizaram Antiguarnição contra descarga. um é postado Bandeira Com a inscrição: “O direito de estudar não pode ser tocado, o direito de estudar não pode ser destruído”.

lá Rua foi temporário Fechado ao tráfego. Várias equipas de aplicação da lei estiveram no local, incluindo a polícia, polícia financeira, mas também bombeiros.

A ordem de extradição foi emitida por um juiz de investigações preliminares da cidade de Florença, a pedido da direção distrital antimáfia. A nova funcionalidade Decos faz parte disso ordem Enviado pelo mesmo Ministro do Interior Matteo Piandedosi Todos os governantes da Itália são instados a proceder à força contra as condições sem lei.

Fontes da Viminale disseram que as operações de limpeza desta manhã foram “testemunho de como as operações continuam em todo o país”. Impedir novos empregos Prédios já ocupados ilegalmente devem ser desocupados”. Estas são sublinhadas como “intervenções fundamentais para a reforma legal, necessárias para garantir melhores condições de segurança aos cidadãos”.