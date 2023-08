Fraudes do Mercado de Câmbio de Roma Armadilha Turca | Pinto fechou negócio

O diretor esportivo Giallorossi evitou a competição de um clube turco e, assim, concluiu um importante acordo de transferência

A temporada está prestes a começar. Alguns campeonatos como o francês e o inglês já começaram os bailes. Por outro lado, a Série A começa no próximo fim de semana. A Roma enfrentará o Salernitana no Stadio Olimpico na tarde de domingo. O clube capitolino faz um bom arranque e procura somar logo os três primeiros pontos do ano, colocando-se na frente na classificação e tentando atingir os objetivos traçados.

Enquanto isso, o diretor esportivo Tiago Pinto continua a trabalhar no mercado de transferências para completar o plantel À disposição de José Mourinho. O treinador português quer pelo menos dois reforços. No meio-campo, os homens também são necessários do ponto de vista numérico. Outra divisão no ataque, em que Tommy Abraham sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado, o Special One atualmente é formado apenas por Andrea Belotti.

Por esta razão, o treinador da Roma precisa de se apressar, o tempo está a esgotar-se, o campeonato está na linha de partida e a sessão do mercado de transferências de verão termina dentro de cerca de duas semanas. No entanto, nas últimas horas O português ds fechou um grande remateVenceu a concorrência de um clube turco e trouxe para o Trigoria.

Reforço importante chegando a Mou

Conforme mencionado, a Roma, que está em busca de um meio-campista, encerrou as negociações para liderar Renato Sanchez Na capital. O futebolista lusitano está na mira do Magica há algum tempo e agora a cirurgia finalmente deu certo.

No entanto, nas últimas horas, o PSG parece estar na disputa pelo meio-campista Ele tentou entrar em Kalatasarai. No entanto, o clube capitólio, com clara vantagem, evitou a armadilha turca, apresentando nas suas redes sociais o antigo médio português do PSG.

Renato Sanchez chega à capital

Depois de longas e cansativas negociações com o clube parisiense, o Magica se prepara para fechar negócio por Renato Sanchez. O lusitano desce à Trigoria com a fórmula Empréstimo com obrigação de compra Para atingir determinados objetivos.

O valor acordado está quase lá para garantir o jogador 12 milhões de euros. Assim, Mourinho espera por seu novo reforço para ser um atacante no meio do campo.