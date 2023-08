Esquema governamental para companhias aéreas de baixo custo: carta à Comissão Europeia. Il Mimit: “Medidas de acordo com as regras”

A pressão das companhias aéreas está aumentando por causa de um plano do governo de Maloney no início de agosto para limitar os preços das passagens em algumas rotas. Um desenho em que já se registam as primeiras promessas de ajustamento, precisamente pelas dúvidas imediatamente levantadas na comunidade para uma intervenção, o ministro Urso já deixou claro que será amenizado durante a transição.

Enquanto se aguarda a evolução dos acontecimentos, as companhias aéreas vão pegar papel e caneta e dirigir-se à Comissão da UE para “esclarecer com a Itália se esta intervenção terá impacto num mercado de transporte aéreo livre e irrestrito na Europa”, segundo a carta da European Trade. Associação Companhias Aéreas para a EuropaReportado por Financial Times. Mais um peixe para fritar para o governo, que já está se recuperando do aumento dos preços da gasolina. A Comissão da UE confirma que recebeu a carta dizendo “estamos investigando”.

Voos para ilhas, gamas de preços. O governo usa um algoritmo Por Giuseppe Colombo, Aldo Fontanarosa

04 de agosto de 2023

No texto, as companhias aéreas expressam temores de que a intervenção “estabeleça um precedente e leve a um efeito dominó”. Limitar as tarifas “infringe os direitos das empresas” de “competir sempre que possível, estabelecer preços e definir serviços como bem entenderem”.

Por outro lado, já guerra Ryanair Na mensagem de agosto, ele usou palavras mais duras: um decreto “ridículo” com métodos “soviéticos” ou “Harry Potter”. O fato é que, embora a Itália tenha reagido fortemente ao baixo preço da Irlanda, a própria UE imediatamente lançou uma dúvida a esse respeito e chamou a atenção para o documento.

O mesmo pés De fato, ele lembrou que a Comissão já havia pedido uma explicação a Roma, enfatizando que o estabelecimento de um teto de acessibilidade raramente seria eficaz.

Posição da Comissão

A abordagem foi reiterada hoje: “Os serviços da Comissão esperam entrar em contato com as autoridades italianas e receber informações detalhadas sobre o conteúdo da medida em questão”, disse o porta-voz. “A Comissão apoia medidas destinadas a melhorar a conectividade a preços acessíveis, fornecida de acordo com as regras do mercado interno da UE”. A lei da UE, Regulamento 1008/2008 sobre serviços aéreos no Artigo 22, “garante a liberdade de os serviços aéreos estabelecerem seus próprios preços. De forma transparente e não discriminar os consumidores com base em sua nacionalidade ou local de residência”, o sublinha o executivo. “A concorrência estável com preços gratuitos é geralmente a melhor garantia de acessibilidade no mercado de transporte aéreo da UE”, que foi “liberalizado e muito bem-sucedido”, reiterou. “Apenas em casos específicos e excepcionais”, como “por exemplo, rotas para áreas remotas não adequadamente servidas por operadores de mercado”, refere-se ainda, “a adesão à UE permite aos Estados estabelecer obrigações de serviço público para garantir um nível mínimo de serviço e conectividade territorial”.

Resposta de Urso: “De acordo com os padrões da UE”

À medida que a nova iniciativa da empresa se desenrola, as fontes de Mimit dizem que o ministério de Urso tem todos os elementos necessários para responder cabalmente a quaisquer pedidos da Comissão Europeia, normalmente através dos seus próprios gabinetes. O ministério fala em iniciativas para cumprir integralmente as diretrizes europeias de proteção ao consumidor diante de eventos especulativos ou distorções de mercado. O MIMIT aproveita as conclusões da garantia competitiva “que lança luz sobre eventos especulativos nas rotas de e para a Sicília”, explicaram novamente as fontes e a ENAC. Com eventos catastróficos como o descarrilamento de um trem de carga perto da estação Franz Castello ou a inundação na Emilia-Romagna, quando outros modos de transporte não são viáveis.” As fontes explicam ainda que o objetivo do governo é “proteger os cidadãos usuários de eventos especulativos que surgiram precisamente nos momentos de maior necessidade, de acordo com o espírito e os padrões europeus.” inaceitáveis. Além disso, as companhias aéreas que mais destacaram essas questões parecem ter sido sancionadas pela AGCM onze vezes nos últimos anos justamente por casos de desvio de mercado”.