Banco FCA adquire Saturno português

Banco FCA, Esforço conjunto 50/50 entre Stellandis e Crédito agrícola, Decidiu expandir ainda mais a sua presença em Portugal, adquirindo Triste. É uma empresa de renome que atua no setor de locação de curto e médio prazo.

A assinatura do acordo prevê a alienação de 100% das ações da empresa portuguesa Aluguel de aluguel, Uma marca da Leasys (subsidiária do banco) especializada em soluções de aluguel curto e temporário.

Banco FCA: Ingressa no Grupo Sadorent, empresa portuguesa

Em quase 30 anos de operação, A Sadorent consolidou-se como uma das locadoras de automóveis mais enérgicas e sólidas de Portugal, Com um volume de negócios em constante crescimento e mais de 1000 carros, muitos dos quais são híbridos e elétricos.

Devido à forte presença na região e à qualidade dos produtos entregues, foi construída uma guarnição que permitiu a sua obtenção. PME é excelente, Título de mérito atribuído pelo Ministério do Turismo e Agência de Governo IAPMEI (Instituto da Concorrência e Inovação do Ministério da Economia).

Giacomo Carrelli, CEO do FCA Bank e Chairman da Leasys, disse que a concretização do acordo integra ainda mais o seu papel de líder operacional em Portugal e na Europa. Em um país com forte atividade turística, com tendência de crescimento constante, a aquisição de uma empresa especializada em lazer, como a Satorant, agrega ainda mais valor.

FCA Bank e Leasys Rent beneficiam da experiência da empresa, integrando-se com a sua Marinha Verde e serviços digitais para torná-la um dos principais players da Europa.

Nuno Serguerra, Proprietário e CEO da Sadorent, afirma que a aquisição do Banco FCA é uma excelente oportunidade para a Sadorent oferecer às equipes novos caminhos para continuar a trajetória de crescimento e desenvolvimento da empresa, inovação, mobilidade e presença global da empresa.

Desde quando FCA Capital Portugal Fundado em 1987, o Banco FCA, liderado por Antonio Elia em Portugal, tem conseguido se estabelecer nesse mercado gerindo atividades financeiras fundamentais que suportam a venda de algumas das mais valiosas marcas automóveis.

Com a aquisição da Sadorent, o Banco Stellantis reforça a sua presença em Portugal, integrando soluções de aluguer de curto e médio prazo com a Leasys Rent, como é o caso da assinatura de automóveis CarCloud já em operação em França e Espanha.