Qual é a quarta dose da vacina Govt para prevenir a infecção? “Israel é um laboratório a céu aberto, eles começarão com a quarta dose após a terceira dose começar em julho, e começarão com pessoas com mais de 60 anos e profissionais de saúde. Mas farão isso nos primeiros 6 meses de janeiro. Se Israel tivesse tomado essa decisão, há uma estratégia razoável, mas vamos ver. Atualmente eles são a quarta dose apenas para certas categorias. Pessoalmente, se tivermos que vacinar a cada 6 meses, não vejo nada de errado. Se ao menos isso nos permitisse viver tão pacificamente como hoje “, disse ele a Adnkronos Salute. Matteo Pacetti, Diretor da Clínica de Doenças Infecciosas do Hospital Polyclinico San Martino em Gênova, comentou sobre o desejo de Israel de partir em breve com a quarta dose da vacina anti-Govt.

“Hoje em Ward, vemos o prognóstico do Govt para uma vacina positiva e uma vacina não vacinal muito diferente – lembra Bassetti – se eles disserem que tudo deve ser controlado por experiência e dados científicos, e que a retirada deve ser feita a cada 6 meses. Isso não muda, está em constante evolução, apenas os ignorantes ficam surpresos ao ver isso.