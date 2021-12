Granada-Atlético 2-1: Molina e Machis condenam Simeone no 4º nocaute

Uma batalha maçante e irreconhecível do Atlético rendeu-se a Granada e estendeu a série para quatro no campeonato. Convidados liderando após 3 ‘com a percussão de Joa Felix. Aos 17, com uma potência surpreendente e pé direito preciso, Machis traz o desafio de volta ao equilíbrio. Episódio 62 Determinando a partida: Felix ataca a trave de fora da área, os anfitriões reiniciam e encontram o 2-1 de Molina na instabilidade de Oblock. Verifique Var em uma possível posição externa que apenas enganará o hóspede e depois de alguns minutos o alvo será verificado.

Com a decisão, o Atlético está 29 pontos atrás, enquanto o Rayo Vallecano está em quarto lugar e 14 pontos atrás.

Escrivaninha

Granada: Maximiano; Arias (46 ‘de Diaz), Milla, Alemão, Suarez, Burdas, Machis (de 65’ Escudero), Neva, Molina (79 ‘de Edechi), Isma Ruiz (de 79’ Monchu), Toronto.

Atletico Madrid: Oblak; Tripier, Philip, Kondokbia (67 ‘da Coreia), Hermoso, Karasko (79’ da Lodi); De Paul (67 ‘de Herrera), Coke, Lemer; João Felix, Suarez (67 ‘Cunha primeiro)

Alvo – Felix (A), Machis (G), Molina (G)

Ajuda – Lemer (A), Suarez (G)

Notas: Avisos – Paul (A), Maximian (G), Molina (G)

Expulso –

Jogo em momentos chave

2 ‘GOOOL! João Félix, Aberto de Atletismo! 0-1! Arraste um homem, vire, pule, acelere, e da orla daquela área, atravesse os bolsos na orla do mastro, jogando o trocater para o português com o tiro rasteiro de direita.

17 ‘RTEEEE! Machis! 1-1! Impressionante! O lateral está centrado na esquerda, com dois homens saltando e lançando uma bola de fogo de mais de 25 metros, que se embolsa na interseção dos pólos. Resultados incríveis.

44 ‘Um alvo Felix cancelado! Um tiro livre da esquerda, um tiro de Lemur e uma cabeçada de poucos metros, os portugueses foram considerados culpados de suarez no momento do impacto.

Felix e Suarez torcem Imagens Getty da foto do crédito

62 ‘Felix, pólo glamoroso! O português centraliza da esquerda e chuta para cruzar da orla da área para a direita. A bola quica no mastro.

63 ‘Gol de Molina! Hospeda um contra-ataque extremamente rápido após a postagem de Felix. Inserção perfeita do capitão da casa que deposita na rede a partir de dois passos antes de um remate cruzado rasteiro e dividido por Oblock a partir da direita de Suarez.

Corre, mergulha em 2-2! A pincelada do lado esquerdo do lemer termina em uma altura emocionante quando o segundo poste da Argentina se insere e voa para a direita a partir de dois degraus. Uma excelente oportunidade para colconorose.

Ao melhor

Joao felix – As desculpas dele, é verdade, mas ele está jogando em um nível mais alto do que os outros 21 iniciantes que começam o torneio. Um golo, uma pole e pelo menos os outros 2/3 são os resultados mais perigosos dos seus 90 anos. Sempre no centro do jogo e perigoso em sua velocidade impressionante.

Pior

Jan Oblock – Surpreendentemente, ele é o pior jogador em campo hoje. Machis o pegou a mais de 25 metros e o acertou com seus próprios postes. O 2-1 impreciso de Molina quando ela optou por não sair “Terra Central“Antes de ser derrotado por um adversário sênior.

Momento social

