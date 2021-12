Novo pedido, Resumo de Natal: Super Green Pass e cotonetes vacinados no trabalho

Milão, 23 de dezembro de 2021 – Depois de anúncios, hipóteses, cálculos e previsões, chegou o dia da verdade. Está marcado para as 10h45 de hoje, aliás, Sala de controle semanal regular Com dados coletados pelo Instituto de Saúde Superior sobre a situação da epidemia na Itália. Mas, em geral, muito baixo: há escolhas importantes à mesa. Com base no que vai acontecer na cúpula de hoje, o governo vai tomar uma decisão, Noon Cdm, Qual estrada – ou quais estradas – ir Aguarde as próximas semanas de celebração Quando a infecção se espalha. Outra epidemia ontem: mais de 36.000 na Itália, A Lombardia sozinha ultrapassou a cota de dez mil novos casos, Esta é a quarta vez desde o surto (Deve-se ressaltar também que a situação é completamente diferente em relação a 2020 em termos de mortalidade e epidemias).

Agora está claro Preparando um resumo para o Natal E principalmente no Ano Novo, quando parece A noção de que as escolas serão fechadas no Natal depois de 10 de janeiro foi evitada. Existem muitas “receitas” possíveis Que o governo Draghi pudesse aceitar a sentença sem preconceito – O Primeiro Ministro reiterou em uma conferência de imprensa ontem – A melhor arma para combater o vírus Vacina. O primeiro-ministro garantiu que a ciência, os números, os dados nortearão as ações do governo que “não é político”. Hipóteses na área estão aqui.

Pierpolo Celeri, Subsecretário de Saúde explicou: “Haverá uso desonesto de absorventes internos, Talvez contra quem está sob alto risco – destaca Sileri – principalmente as pessoas muito vulneráveis ​​e que aguardam a retirada da vacina ”. Aliás, uma das medidas em estudo Um dever de troca para pessoas que foram vacinadas para situações perigosas, Como festas e discotecas. Mas os jogos de futebol também podem ser perigosos, com um efeito tampão negativo para os torcedores que seguem seu time favorito até o campo. Um projeto que vem causando grande polêmica nos últimos dias. Pode haver um compromisso Imponha o lenço apenas em pessoas vacinadas esperando pela terceira dose. Poucos meses após a segunda dose, a cobertura da vacina começa a diminuir “mais rápido do que se pensava anteriormente e ainda mais rápido para alguns tipos de vacina”, e mais interrupções são necessárias até a terceira dose: “As trocas podem ser úteis durante esse período para aumentar a proteção contra vírus.”

Quando um lutador de mão em potencial já está aparecendo no horizonte, será feita uma reflexão sobre que tipo de absorvente interno deve ser feito. Testes grátis para encontrar Kovid, A liga está pronta para ouvir trocas sem custo se o dever for introduzido, mesmo para os vacinados, como passaporte para acesso a grandes eventos ou situações consideradas de alto risco.

Prolongue o Super Green Pass no local de trabalho (você só o obtém por vacinação ou recuperação). De acordo com o que aprendemos com fontes ministeriais, essa é uma das atividades que poderia estar em cima da mesa da sala de controle e do gabinete, o que deve lançar nova pressão para conter a corrida do vírus. A hipótese é excluir a almofada antigênica das ferramentas que permitem sua certificação, de fato criando-a., Vacinação forçada para ir ao trabalho. De acordo com o estudo, a meta é “resgatar” 2,3 milhões de italianos entre 40 anos e aposentados que não foram vacinados.

A hipótese de que uma terceira dose é ainda mais aumentada é agora quase certa: Segundo a cinco a quatro meses, De acordo com fontes governamentais. Ainda em relação ao Passe Verde, a duração pode ser reduzida.

Mais uma vez, a introdução da aplicação de máscara externa obrigatória está sendo explorada em situações de alto risco de congestionamento em toda a Itália e no FFP2, Talvez até no transporte público.

O mesmo dever de vacina “Sempre ficará em segundo plano – disse o primeiro-ministro Drake – isso nunca foi descartado. Nesse ínterim, já foi estendido a algumas categorias. Ainda estaremos avaliando a extensão para outras categorias.” Neste momento, eles têm o dever de vacinar: trabalhadores da saúde, agências de aplicação da lei, funcionários de escolas e universidades.

A partir de segunda-feira, 20 de dezembro, a situação nas regiões com base na banda de risco é a seguinte: Na zona amarela Existem Calabria, Froley, Venezuela, Giulia e a Região Autônoma de Bolzano, Veneto, Marche, Liguria e a Província Autônoma de Trento. Na área branca Outros: Abruzzo, Basilicotta, Campânia, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molis, Piemonte, Buglia, Sardenha, Sicília, Toscana, Umbria, Valle d’Asta. Mas a situação não é feliz: na Lombardia, por exemplo, são dias decisivos Evitar Ficando amarelo no dia de ano novo.

