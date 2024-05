Todas as pistas apontam para o português Fonseca, segundo a bancada do Milan, MilanNews

MilanNews.it A noite publicou uma análise aprofundada do próximo treinador do Milan, que será anunciado oficialmente pelo clube rossonero antes do final do mês. “O próximo treinador do Milan – Foi lido – Ele será um cidadão estrangeiro. Propõe um futebol ofensivo, mais adequado às características técnicas da actual equipa e às importantes contratações feitas no verão, com uma formação de referência de 4-3-3 ou 4-2-3-1 e já tem experiência em gerenciando um compromisso de jogo duplo campeonato europeu. Ele será um treinador, terá um estilo nas suas declarações e na forma como se expressa, que se enquadra no cânone milanês”.

Isso também: “Resumindo, juntamos todos esses sinais que reunimos, e o nome cabe bem Paulo Fonseca, mas leva mais alguns dias para ficar desequilibrado por vários motivos. Fonseca está atualmente sob contrato com o Lille, com quem pretende seguir em frente, mas também há um grande interesse no Olympique de Marselha e quer esperar até ao final da temporada na Ligue 1, onde luta por uma vaga na Liga dos Campeões. Uma conclusão definitiva”.

Porém, antes de anunciar um novo treinador, o Milan quer chegar a um acordo com Stefano Pioli relativamente ao último ano do contrato que une as duas partes.