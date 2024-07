Apenas uma compra em comparação com 7 (até 27 de julho) do ano anterior. Fonseca segue um provérbio português

Na sexta-feira, 27 de julho, o Milan ainda estava preso a Álvaro Morata. Há várias semanas que decorrem contactos para outros fins: dEmerson para Royal e Fobana, Pavlovic para Fulkrug, Samardzig. Mas na prática, com o Campeonato começando em 22 dias, o Milan está preso a Morata. De qualquer forma, chegará no dia 10 de agosto. Faltam pouco mais de um mês para as negociações do AC Milan 2024/25 e o tempo está se esgotando. Enquanto isso, a equipe está nos Estados Unidos e a única novidade, por assim dizer, são os recursos de empréstimos e em alguns casos destinados a novas localidades.

Já vimos campanhas de aquisição de início lento no passado, embora nunca a este ponto, salvo algumas temporadas da era Berlusconi, pois não há necessidade de mexer com um plantel já perfeito. O que resta à administração RedBird é que temos um exemplo de administração passada. Introdução, Milão tem muitos requisitos adicionais além do atual e A venda de Donali para o Newcastle encerrou algumas negociações. Mas na verdade Stefano Pioli se viu no dia 26 de julho com uma equipe quase completa. Vamos olhar mais de perto:

Antes da abertura oficial da janela de transferências, o Milan já havia garantido o acordo Marco Sportillo E Reuben Loftus-Cheek. Na verdade, os rossoneri já possuem um mercado mais ativo que o atual. Cinco jogadores foram anunciados oficialmente em julho: Lucas Romero (6 de julho), Christian Pulisic (13), Rangers de Tijjani (19), Noah Okafor (22)e Samu Chukweze (27) Chega em 4 de agosto Yunus Musa, a equipe está pronta para o início do campeonato e precisa fazer mudanças na defesa e principalmente no ataque. Eles virão Peregrino No dia 22 Luka Jovic O último dia de mercado é 1º de setembro.

Paolo Fonseca está na pior posição, se prepara para não poder incluir ninguém. No dia da apresentação, o português respondeu ao Milannews com uma palavra da sua terra natal sobre a lentidão do mercado de transferências: “A pressa é inimiga da perfeição.” Então tudo o que resta é esperar