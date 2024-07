Dois morreram e um ficou gravemente ferido. Bugetti declara luto pela cidade

Prado, 27 de Julho de 2024 – Equipas voluntárias de combate a incêndios florestais de fora da província continuaram durante a noite a apagar o trágico incêndio e a torná-lo seguro. fogo Houve uma explosão no set na tarde de sexta-feira MeiasAfetou a área arborizada circundante do Parque Monteferrato Prado. Uma tragédia que ceifou a vida de Gabriel Paoli e de Alessio Leavelfari, diretor do campo de tiro. Uma tragédia que chocou a cidade: anunciou a prefeita Ilaria Pughetti Luto cidadão Para segunda-feira. As bandeiras no prédio municipal serão hasteadas a meio mastro e será observado luto. Às 16h30, o público é convidado a observar um minuto de silêncio em memória das duas vítimas e em sinal de solidariedade para com os seus familiares. Os sinos do Palazzo Pretorio tocam em luto (Vídeo)

Nas áreas propensas a incêndios, foram criadas as chamadas “áreas separadas”, ou seja, faixas totalmente limpas de vegetação para evitar a propagação do fogo ou sua possível retomada. Actualmente, estima-se que seja grosseiro e provisório Oito hectares Uma superfície coberta de chamas.

Bombeiros em ação (vídeo)

As operações de limpeza e contenção continuarão durante todo o dia de hoje com a chegada de novas equipes.