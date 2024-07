Novo extremo ofensivo português – Sassari News

Sassari Calcio Latte Dolce anunciou a contratação do atacante português Edson “Eddie” Patrick Fernandez Lopes Castro, do Piacenza, que jogou no Grupo G da Série D com o Gladiator na última parte da temporada 2023/2024. .

Nascido em 2000, Castro, natural do Barreiro, cresceu nas camadas jovens do Fabrille e do Tondela antes de se mudar para Montemor. Em 2022 chegou à Itália em Massara no Excelenza Siciliana, então contratado pelo Piacenza. Depois de passagem pelo Emilians, acabou emprestado ao Gladiator na temporada passada, com quem fez uma grande partida contra o Sassari Calcio Latte Dolce: agora em definitivo para o clube da Via Leoncavallo.

“Decidi imediatamente aceitar a proposta deste clube: é um grupo com muitos jovens que querem crescer e um grupo que dá sempre tudo em todos os treinos. à solidez do grupo podemos alcançar a meta da salvação”.