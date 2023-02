“A civilização é uma barragem contra a violência”

Florença, 24 de fevereiro de 2023 – Forte condenação O Presidente da República é Sergio Mattarella da sepultura Ocupar Realizado antes do ensino médio Michelangelo De Florença.

O que disse o Chefe de Estado?

“Vivemos em solidariedade com os outros, e tudo isso é um antídoto contra a violência, porque representa um modelo de vida contra a opressão e a violência. Infelizmente, muitas vezes vemos isso: Violência nas famíliasNas casas, contra as mulheres, em muitas situações na rua, até em frente à escola com três meninos nos últimos dias”.

Estas foram as palavras do Chefe de Estado na cerimónia de entrega de prémios esta manhã no Quirinal. Bispos da RepúblicaCom a presença do Ministro da Educação Joseph VallettaSentado na primeira fila. “Existem episódios de violência aparentemente criados pelas intervenções do poder público. Mas são criados principalmente pelos comportamentos positivos de nosso tempo. Nosso país é um país que sempre desenvolve a civilização humana”, acrescentou Mattarella.

Ministro Valdithara: “Não há obstáculo para o presidente”

Enquanto isso, esta manhã, o ministro da Educação, Valdithara, anunciou a nomeação de um diretor de alto escalão Leonardo da Vinci, Analisa SavinoDepois carta antifascista “Não haverá barreiras”, escreveu ele a seus alunos.

“Uma carta imprópria, lamento ler.” Assim definiu o ministro da Educação e Qualificações, Giuseppe Valditara, a carta escrita pelo diretor da Escola Superior de Ciências Leonardo da Vinci, em Florença. Analisa Savino.

Carta do diretor de Leonardo da Vinci

Em Carta, o executivo relacionou o “repugnante renascimento” da identidade à política do atual governo. “Não é dever de um presidente enviar mensagens desse tipo – Valditara – então o conteúdo não tem nada a ver com a verdade dos fatos. Na Itália não há perigo de fascismo ou deslize violento. E autocracia. Para proteger as fronteiras e lembrar a identidade das pessoas não tem nada a ver com fascismo e o pior nazismo”.

“Não quero fazer mártires – acrescentou o ministro – acredito que estas iniciativas são instrumentais e não cumprem um papel nas escolas, revelando politização. Mais tarde, se estas atitudes continuarem com comportamentos para além dos limites institucionais, veremos. Se for, é preciso tomar providências, não adianta intervir agora, esse absurdo, não sei o que fazer com as cartas, são propaganda.

“O fascismo na Itália não nasceu com grandes aglomerações de milhares de pessoas. Ele nasceu na beira de uma calçada comum, vítima de um golpe por motivos políticos, deixado para trás por transeuntes indiferentes. “Eu odeio indiferença”, disse um grande italiano, Antonio Gramsci, que foi preso até a morte pelos fascistas, por suas ideias. Assustado como coelhos pela força.” Aqui está o que o diretor Savino escreveu para seus alunos e suas famílias.

Sua carta escrita após o ataque à frente MichelangeloTornou-se viral instantaneamente.

Nardella: ‘Valditara deveria vir a Florença para conversar com os alunos’

“É bom que o ministro tenha recuado em qualquer ação disciplinar e agora devemos continuar neste caminho: Abaixe o tom Fazendo uma comparação real e aceitando a responsabilidade de todas as empresas”, disse Florence Meyer. Dario Nardella. Por isso, “espero que o ministro venha logo a Florença para falar com os alunos. Um dos primeiros deveres de um ministro da educação é abrir um diálogo real com seus alunos, chamá-los de indiferentes. Porque irmã. A violência é indiferente”.