Vire-se depois de Dumfries: Mendes faz tudo

Depois de Dumfries, o Inter é obrigado a considerar apenas perfis de baixo custo ou custo zero, e a potencial ajuda de Jorge Mendes está no ar.

Embora difícil, Nelson Cabral Semedo é um potencial alvo de transferência para o Inter Dumfries. O defesa português de ascendência cabo-verdiana, atualmente no Wolverhampton e peça chave da seleção portuguesa, está literalmente fora de moda.

O Inter nunca acreditou muito: na verdade, Semedo achava que poderia renovar com o Wolverhampton por pelo menos mais um ano. Mas agora, depois de se reinventar em lançamentos recentes, a jovem de 29 anos pode ter mudado seus planos mesmo a conselho de seu agente. mendesQuem se importa com os interesses do companheiro e quer muito experimentar Traga-o de volta para um grande clube, para zero, é claro. Ou seja, ganhando principalmente por comissão.

Semedo começou como profissional antes de se transferir para o Sindrens benfica Em 2012. Depois de passar uma temporada emprestado ao Fátima, ele se firmou como um lateral promissor na Primeira Liga com o Las Aguas. Em julho de 2017, o Inter tentou contratá-lo, mas o garoto assinou. Barcelona, e deixou sua marca lá ao vencer a La Liga em suas duas primeiras temporadas. Um terceiro campo anual não foi encontrado na Catalunha. Então em 2020 ele foi Wolverhampton WanderersCom contrato de três anos (com opção por mais dois anos).

Na Inglaterra, os portugueses nem sempre se saíram bem. Ala muito rápido, tecnicamente adepto de dribles e assistências, ele há muito se estabeleceu como um ator coadjuvante de boa-fé, nem sempre chamativo. Mais tarde, o pobre Semedo também teve um destino terrível Lesão na coxa Wolves x Arsenal na Premier League em 24 de fevereiro de 2022. O desconforto físico o afastou por muito tempo. Mas quando ele voltou, os portugueses mostraram uma atitude mais determinada, e parecem ter reencontrado seu antigo humor.

Zero depois de Dumfries graças a Mendes

Então o Inter quer tentar contratá-lo. Mas apenas por zero, ou seja, Mendes abrindo caminho para uma contratação confortável sem pagar um único euro ao Wolverhampton Wanderers. No entanto, existem dois problemas. O primeiro está aí‘Noivado: Os juros são demais para o tesouro. Em segundo lugar, os gerentes internos focam na seleção Um perfil mais jovem.

Após a decepção de Raúl Bellanova (Embora o Inter pareça interessado em uma oferta), Ausilio quer outro jovem lateral, talvez um italiano, para se desenvolver e focar no futuro.

Mais focado Matthias Zanotti, o lateral do Primavera já foi várias vezes integrado na equipa principal por Inzaghi. A classe de 2003 fez sua estreia na Série A pelo Inter em 12 de dezembro de 2021, com uma vitória por 4 a 0 sobre o Cagliari. Ele vem como reserva depois dos 80. Então o membro da Juventus, Gabriel Mulasi, gostou.

Nomes tratados ou tratáveis

Em vez disso, os batedores Neresuri estão observando por um tempo Ulisses Torresmos, um destro de 19 anos de Rosario. Então considere o croata de 22 anos janeiro Jurcek Ele atualmente joga pelo clube de futebol austríaco Reindorf Altach. Finalmente, você também pode tirar zero Anjo Preço fixo De Genk.

Quanto aos nomes quentes, sabe-se que o Inter está de olho neles há muito tempo Tajon Buchanan, um flanco de propriedade do Club Brook. O custo mínimo é de 15 milhões. Sonho, por outro lado Mazraui, o lateral-direito pertence ao Bayern de Munique. Talvez consiga um empréstimo. Marrocos, tecnicamente e fisicamente, pode não ter qualidade em relação a Dumfries.

Na prática, Nelson Semedo, que já esteve várias vezes ligado ao Inter no passado, só pode vir para o Milan se decidir reduzir significativamente o salário. E isso não parece provável. Quem os obriga a fazer isso?