Jovens no meio da maior atividade de marketing do mundo

Como dissemos na semana passada, o AS falou sobre isso ontem, o PSG planeja montar a maior operação de marketing do mundo, ou seja, reunir Cristiano Ronaldo e Leo Messi.

É possível? Talvez a Juventus esteja no meio disso, perderá seu representante dentro de dez dias do campeonato, mas vimos que tudo é possível no mercado. Bianconeri vai substituir Mauro Icardi, que será o avançado perfeito para substituir os portugueses da mesma forma que as mais importantes poupanças salariais e sem compensação.

No momento são todas hipóteses, em primeiro lugar o PSG deve vender Mbappè por cem milhões antes de financiar a mudança, e em segundo lugar, a Juventus deve ser reduzida porque substituir Ronaldo por Icardi é um pouco difícil, é preciso dizer.

Do ponto de vista do marketing, esta será a maior jogada da história, considerando a Copa do Mundo do Catar, dois jogadores com mais adeptos no mundo no mesmo time, provavelmente não muito jovens, mas certamente muito fortes, fará todos os fãs sonham com você.

Os envolvidos diretamente estão pensando nisso, o PSG pode demorar mais do que ainda está, muito falado no mundo. No meio, como mencionado, Juventus e Mbappè, que perdeu Rowento, terão um grande dano técnico à sua imagem por um lado, mas uma economia, importante, como sempre, encontrar o equilíbrio certo, economia e tecnologia.

Nesse mercado tudo é possível, portanto, mantemos as antenas retas até o final porque quem tem dinheiro e algumas equipes pode fazer tudo mesmo que seja um jogo financeiramente razoável.