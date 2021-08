Ele mata seu aliado e liga para Carabinerie. Preso em Crossetto – Crônicas

Monterotondo Maritimo (Crossetto), 12 de agosto de 2021 – Um homem de 48 anos, Nicola Stefanini Voltaire (Pisa) foi presoAssassinato de sua cúmplice Sylvia Manetti 46 anos (Luke) de Aldobaschio, viúva e mãe de dois filhos. Aconteceu ontem à noite perto de Monterotonto Maritimo na província Croceto. O próprio homem alertou a polícia, que ligou para Carabinieri à meia-noite e confessou o assassinato. O exército o encontrou e depois o encontrou em lágrimas Roupas ensanguentadas Na frente do carro com o corpo de uma mulher que foi apunhalada na garganta. Ela teve dois filhos.

EU ‘Arma Encontrado perto do corpo. O exército teve que acalmar o homem primeiro, depois o levou para o acampamento com alguma dificuldade. Eles estão sendo esclarecidos E objetivos Sobre matar a namorada dele. As investigações estão em andamento.

Depois de denunciar um cidadão Carabinieri viu um carro com problemas na beira da estrada provincial e enviou algumas patrulhas para a área. Eles viram o carro estacionado e ele ainda estava lá, na frente do carro, com as roupas manchadas de sangue; Dentro da mulher, no banco do passageiro, agora está sem vida. Foi um Garganta profunda, A faca usada para matá-la foi deixada entre suas pernas. Não há nada a se fazer. O homem estava em forte revolta, danificou o carro do mosquetão da Folonica em que interveio, foi solicitada a intervenção de 118 e ele fez silêncio. Ele agora está detido na sala de segurança do acampamento Folonica, onde outra intervenção médica foi solicitada hoje para acalmá-lo. Ele não disse nada e repetiu freneticamente “Eu a matei”.

O motivo ainda não é conhecido Ou o que aconteceu antes do assassinato está sendo investigado pela unidade de inteligência dos Carabinieri de Crossetto para reconstruí-lo.

O casal mudou-se recentemente para Monterodonto Maritimo, sem relatos ou relatos de violência ou maus-tratos anteriores. A mulher trabalhava em um clube em Monterotondo para onde o casal decidiu recentemente se mudar, fortalecendo seu relacionamento. De acordo com a reconstrução de Carabinieri, o casal saiu para jantar ontem à noite. Os dois seguiram então para o interior em direção a Campedroso, local do assassinato, a cerca de vinte quilômetros da capital, Monterotonto. De acordo com uma reconstrução, o homem de 48 anos dirigiu seu carro e estacionou em um local isolado entre vinhedos e olivais à beira da 398 State Road. Sylvia Manetti foi encontrada assassinada no banco do passageiro, enquanto a lâmina do interruptor usado pelo assassino foi encontrada no banco do motorista. Não há casas por perto, não isoladas, e você chega ao santuário. O carro foi confiscado. Nicola Stephanini está em estado de choque, levado para o campo de Massa Maritima e esperando para ser transferido para a prisão. A advogada Anna Benzabin vai questionar quando o homem está na posição certa.

Todos os direitos reservados