Compromisso geral de manter os jovens no centro

Ele Ela isso e Igreja Católica Por isso Juventude. Hoje é comemorado em todo o mundo Dia A Organização Internacional da Juventude foi fundada em 1999 pelas Nações Unidas Destaca a importância da participação Novas gerações para o desenvolvimento da comunidade. Os jovens são reconhecidos Mais grupo social móvel. Na verdade, ele cria 30% são imigrantes No mundo todo. ONU vai promover a participação ativa da juventude Como parte integrante de Desenvolvimento econômico e social. Em colaboração com governos e organizações voluntárias.

Ação e oração

Nesse ínterim, como Indicação para recuperação após infecçãoApresentado pela Comissão Organizadora da Jornada Mundial da Juventude em LisboaOração de louvor O oficial é a próxima versão internacional deste JMJ Será em 2023 na capital portuguesa. Um feliz apelo aos jovens de todo o mundo para continuar este Peregrinação de esperança Por JMJ. E orar juntos. Esperamos seu próximo encontro com o Papa Francisco. Hino da JMJ não é apenas um Ferramenta de publicidade Do evento. Mas acima de tudo uma oração. Traduzido como Idiomas diferentes, Ecoa as realidades locais da igreja. O Organizadores Da JMJ de Lisboa: “Ao cantar esta canção, há jovens de todo o mundo Chamado para se identificar com Mary. Colocando-se em serviço. Trabalhar. E para uma mudança mundial. Oração musical intitulada “Há pressa no ar”. Inspirado no tema da próxima JMJ. Ou seja, “Maria levantou-se e partiu rapidamente” (Lc 1,39). O texto é do padre João Palo Vaz. E publicado em Canais Oficiais JMJ Lisboa 2023. Em 2 versões linguísticas. Portuguesa e internacional.

Diretrizes

O Digestório do Vaticano para leigos, Emitiu orientações pastorais para a família e a vida. Por isso Celebração Dia Mundial da Juventude. Desta forma, a Santa Sente promove Igrejas específicas Para avaliar melhor a celebração diocesana da JMJ. E considere isso umOcasião favorável. Por programa (e Crie com criatividade) Uma série tentativas. A igreja é, de fato, uma de suas missionárias com os jovens Prioridade pastoral de época“Precisamos investir tempo, energia e recursos nisso. Comemorações Internacionais da JMJ Eles são realizados a cada três anos. De vez em quando em diferentes países. Pandian participa disso. Por outro lado, a celebração normal do dia ocorre Todo ano. Principalmente igrejas. Quem se preocupa em organizar o evento de forma independente. Isto é Grande importância e valor. Não apenas para os jovens que vivem nela Área especifica. Mas também para toda a comunidade da igreja local.

Comece de novo

Papa Francisco Ele queria retomar a celebração da JMJ em igrejas específicas. Ele estabeleceu que esta celebração aconteceria A santidade do Rei de Cristo. E não mais Domingo de Ramos, como Tradicionalmente Aconteceu. O Dia da Juventude deve ser uma experiência missionária. UMA Festa da esperança. Uma experiência na igreja. Uma oportunidade de racionalidade profissional. Chamado à santidade. UMA ‘Experiência de peregrinação E a fraternidade global. A celebração diocesana da JMJ DY marca um marco importante na vida de cada igreja particular. UMA Momento especial do encontro Uma ferramenta de evangelização no mundo dos jovens, junto à geração mais jovem. Converse com eles. Está na igreja Tantas coisas para dizer aos jovens. E os jovens têm muito a dizer na igreja.



